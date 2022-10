Volley femminile | Italia - Brasile: data, ora e identikit del prossimo rivale delle azzurre, in vista del big match della semifinale mondiale

La fase finale del Campionato del mondo di pallavolo femminile 2022 entra nel clou: dalle prossime partite cominceremo a delineare le nuove inquiline del podio iridato 2022.

Usa, Serbia, Brasile e Italia sono arrivate alla resa dei conti e si contenderanno le tre medaglie del Mondiale di volley.

Il primo match valido per le semifinali sarà quello tra le statunitensi e le serbe, in programma mercoledì 12 ottobre alle 20:30 a Gliwice, in Polonia.

Giovedì 13 ottobre, sarà il turno di Paola Egonu e compagne, che cercheranno di riscattare l'unica sconfitta subita in questo torneo, proprio per mano del Brasile, nel primo incontro della seconda fase a gironi.

Il Brasile a caccia del bis mondiale contro l'Italia

La compagine sotto la guida tecnica di Zé Roberto ha seguito un percorso analogo a quello dell'Italia, arrivando ai quarti di finale con otto vittorie e una sconfitta in nove partite.

Nel primo turno, le verdeoro hanno vinto quattro partite, e l'unica battuta d'arresto è stata contro il Giappone, per 3 set a 1.

Carol e compagne sono riuscite a fare ancora meglio nel turno successivo, vincendo tutte e quattro le partite, la prima delle quali a spese dell'Italia, per 3-2, in un incontro estenuante e molto equilibrato. Porto Rico, Paesi Bassi e Belgio sono state le altre formazioni cadute sotto i colpi delle latinoamericane.

Le prossime rivali dell'Italia hanno vinto 25 set e persi otto.

Le punte di diamante della squadra sono la schiacciatrice Gabi e la centrale Carol, entrambe presenti nella formazione della Nations League Volley di quest'anno, l'utlimo torneo in cui l'Italia ha sconfitto le carioca, ovvero nella finalissima per l'oro.

Altra giocatrice determinante del Brasile è Pri Daroit, schiacciatrice di grande potenza con un'ottima efficienza a muro (quasi del 33%).

"Quando siamo concentrate su quello che dobbiamo fare, punto per punto, concentrate sull'avversario, la vittoria può venire solo da noi e le azioni possono essere un po' più facili da fare... Penso che sia così, manteniamo la nostra attenzione su questa crescita, che è importante per noi per fare un altro passo in questa competizione e raggiungere la finale, che è quello che vogliamo", ha detto Carol alle reti della CBV (la Federazione Brasiliana di Pallavolo).

Italia - Brasile, ai raggi X: lo scontro Egonu vs Gabi e la guerra di statistiche al Mondiale di volley 2022

Se si guarda alle migliori realizzatrici della competizione, le prime due posizioni sono occupate da giocatrici le cui squadre sono già state eliminate: la polacca Magdalena Stysiak (240 punti) e la belga Britt Herbots (222). L'azzurra Paola Egonu potrebbe avere tutte le carte in regola per superarle contro il Brasile, dal momento che la capocannoniera dell'Italia è a quota 220.

La brasiliana Gabi è quarta con 185 punti. Nessun'altra giocatrice del Brasile e dell'Italia compare nella top 20,a dimostrazione di quanto entrambe le squadre abbiano bisogno delle loro giocatrici di punta. Egonu e Gabi sono anche, rispettivamente, terza e quarta tra le attaccanti con le migliori prestazioni nella competizione.

Se si guarda al muro, il Brasile è in testa con Carol, che ha totalizzato 47 punti in block. La centrale azzurra Anna Danesi è quarta, con 36 punti, ma una migliore coefficiente realizzativo (8.53% per la prima, 9.60% per l'italiana).

Nel servizio, Caterina Bosetti è la migliore del toreno, con 16 punti totali e solo nove errori. L'unica brasiliana nella top 20 della battuta è Tainara, al diciottesimo posto (9 punti e 21 errori).

Se l'Italia è superiore nel servizio, il Brasile risponde con una buona ricezione. Due brasiliane sono tra i quattro migliori ricevitori: Gabi è terza e Pri Daroit è quarta. L'italiana Myriam Sylla è ottava, seguida da Moki De Gennaro, al 12 posto.

L'italiana Alessia Orro è quinta nelle statistiche del palleggio, appena sopra la brasiliana Macris.

Infine, nel ranking delle migliori difese, la libero De Gennaro domina con distacco la classifica (137), seguita da Gabi (94).

Italia - Brasile: data e ora della semfinale dei Mondiali di volley 2022

La partita della semifinale Brasile - Italia è in programma per giovedì 13 ottobre alle ore 20:00

Programma, orari e risultati della fase finale del Campionato del mondo di volley femminile 2022

Quarti di Finale - 11 ottobre (doppia sede)

Ore 17:00 ad Apeldoorn (Paesi Bassi): Italia – Cina 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17)

Ore 17:00 a Gliwice (Polonia): Stati Uniti – Turchia 3-0 (25-22, 25-15, 25-20)

Ore 20:00 ad Apeldoorn (Paesi Bassi): Brasile – Giappone 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 27-25, 15-13)

Ore 20:00 a Gliwice (Polonia): Serbia – Polonia 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 24-26, 16-14)

Semifinali (doppia sede)

12 ottobre ore 20.30 (Gliwice) USA - Serbia

13 ottobre ore 20.00 (Apeldoorn) Italia - Brasile

Finali · Apeldoorn, 15 ottobre

ore 16:00: Finale 3°-4° posto

ore 20:00: Finalissima 1° -2° posto

Le giocatrici della Nazionale italiana di pallavolo femminile al Mondiale 2022

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.