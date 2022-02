Scotty James esprime ammirazione per Shaun White in un'intervista emozionante

Sulla neve, agguerriti concorrenti. Rivali a caccia dell'oro Olimpico.

I 12 finalisti dell'halfpipe di snowboard dello scorso venerdì 11 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, si sono spronati l'un l'altro in ogni passo del loro cammino.

"Oggi, è stata per tutto il tempo una grande sfida. Tutti i ragazzi, gli altri 11 ragazzi, hanno fatto davvero bene", ha detto la medaglia d'argento Scotty James dell'Australia. "E per quanto riguarda me, sono senza parole e onestamente molto felice di essere sul podio. È un grande risultato. Tutti i concorrenti sono stati bravi, avevo altri piani alla fine. Ma sapete, va così, e sono molto contento del risultato finale".

Anche fuori dall'halfpipe, James sostiene che il rispetto è reale, e competere contro il suo idolo - la tre volte medaglia d'oro Olimpica Shaun White - non è stato sempre facile.

"Gareggiare qui, competere con lui e essere suo rivale nel corso degli anni è stato pazzesco", ha ammesso James, poco dopo aver ricevuto la medaglia d'argento nella finale dell'halfpipe maschile, chiudendo due posizioni davanti allo stesso White. "Non l'ho mai detto prima, è una situazione davvero dura e speciale quando si arriva a competere contro un atleta del calibro di Shaun White, un atleta che ho sempre ammirato e che ho voluto emulare".

"A questo livello la competizione è tutto. Ho un grande rispetto per White, ma come rivale è come se dovessi dimenticare questo rispetto perché stiamo entrambi cercando di ottenere risultati importanti", ha continuato, "È stato un viaggio incredibile per me, sentire quell'emozione, guardarlo gareggiare e poi diventare suo avversario. Onestamente, è stato incredibile essere qui in questa finale e a PyeongChang 2018... non c'è nulla di meglio".

White era vicino quando James ha espresso tutto il suo rispetto, e ha subito aggiunto: "Non avrei potuto immaginarlo diversamente. Avrei fatto lo stesso", ha detto.

I due hanno condiviso la rivalità per anni. James è stato il vincitore della medaglia di bronzo quattro anni fa mentre White vinceva il suo terzo oro Olimpico.

Con White a un passo dal ritiro dopo questi Giochi, ha prevalso l'emozione nelle sue parole.

"Sono così orgoglioso di te. Anche nelle qualifiche, mi stavi dietro ad ogni passo del percorso e io... mi dispiace, è stata una notte emozionante", ha detto infine, trattenendo le lacrime. "Sono orgoglioso di te, amico. Lo sono davvero. Io facevo questi switch back doubles, ma tu li mettevi giù senza il minimo sforzo. Vederti fare queste cose è semplicemente meraviglioso".

Ancora una volta, i due atleti hanno scritto un nuovo capitolo della storia dello snowboard, e lo hanno fatto insieme.