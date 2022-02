Sci freestyle a Beijing 2022 – tutti i risultati, i momenti top e i record

Lo sci freestyle alle Olimpiadi invernali di Beijing 2022 ha regalato 13 eventi esaltanti.

In questa disciplina i padroni di casa hanno vinto metà delle loro medaglie d'oro. Ailing (Eileen) Gu è stata una delle principali protagoniste di Beijing 2022 ed è stata all'altezza delle aspettative con performance spettacolari e costanti durante tutti i Giochi, vincendo due ori e un argento. Qi Guangpu e Xu Mengtao hanno vinto l'oro rispettivamente negli aerials maschili e femminili.

Walter Wallberg e Jakara Anthony hanno fatto la storia nei moguls per Svezia e Australia. Il norvegese Birk Ruud ha vinto l'oro inaugurale del big air maschile, mentre il Team USA ha vinto il primo oro negli aerials a squadre miste.

La svizzera Mathilde Gremaud, invece, ha portato a casa l'oro il giorno successivo nello slopestyle femminile, superando Gu e Kelly Sildaru con una seconda manche mozzafiato. Il rivoluzionario Alex Hall ha sbalordito nell'evento slopestyle maschile con una gara spettacolare totalizzando 90.01 al primo turno, e ha vinto l'oro per gli Stati Uniti.

Nello ski cross, la Svizzera ha ottenuto una doppietta nell'evento maschile con il 29enne Ryan Regez, alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi, che ha vinto l'oro con Alex Fiva, campione del mondo in carica e atleta più anziano dell'evento a 36 anni, che ha vinto l'argento. Nell'evento femminile, la 25enne svedese Sandra Naeslund ha conquistato il titolo dopo aver vinto tutto il resto in una carriera stellare.

Il neozelandese Nico Porteous, infine, che aveva vinto il bronzo nel 2018, ha chiuso il programma freestyle vincendo l'halfpipe maschile dopo aver ottenuto uno straordinario 93.00 nella sua prima run in finale.

I 3 momenti migliori

1 - Gu è all'altezza delle aspettative

Ailing (Eileen) Gu ha iniziato la sua avventura con tre performance da capogiro nel big air. Ha sfruttato nove anni di pianoforte per vincere la medaglia d'oro. "Penso a tutti i miei trick come a un ritmo e una musica. Il vento nelle mie orecchie, la velocità nei salti mentre giro aumenta. C'è un cambio di tempo".

Poi è arrivato l'argento nello slopestyle, prima di vincere un altro oro nel suo evento principale, l'halfpipe. Il suo secondo punteggio di 95.25 non è mai stato superato. Sicuramente questi sono stati i Giochi in cui quello di Ailing (Eileen) Gu è diventato un nome da ricordare nelle Olimpiadi invernali.

La medaglia d'oro Ailing Eileen Gu del Team Cina festeggia con il suo oro

2 - Il nuovo re dei moguls

Le Olimpiadi sono amate per le stelle che ritornano, ma il palcoscenico è sempre pronto per accogliere nuovi campioni. E tra questi c'è Walter Wallberg.

Il 21enne, che non aveva titoli mondiali al suo attivo e aveva subito tre interventi chirurgici al ginocchio in due anni, è stato inarrestabile.

La reazione sbalordita di Wallberg quando ha visto il suo punteggio finale di 83.23 (1.05 punti meglio di Mikael Kingsbury) ha rispecchiato quella degli spettatori di tutto il mondo. Ha messo in scena una performance stellare per conquistare la prima medaglia in assoluto della Svezia nei moguls, e per guadagnarsi una telefonata dal primo ministro.

Walter Wallberg

3 - La Cina brilla negli aerials

Superata la delusione per l'argento nell'evento a squadre miste, la Cina si è ripresa con due Olimpionici esperti che hanno vinto l'oro negli aerials individuali.

Nella finale super-sei, Xu, 31 anni, ha vinto con un punteggio di 108.61. "Questa è la prima medaglia d'oro della Cina negli aerials femminili ed è semplicemente fantastico".

Ispirato dall'oro della Xu, Qi si è reso protagonista di una performance memorabile. "Sono molto felice che la mia gente sia qui con me. Sento che sono molto contenti ed eccitati".

E lo saranno anche per i prossimi anni, poiché il futuro della Cina nello sci freestyle sembra davvero molto luminoso.

La medaglia d'oro Xu Mengtao del Team Cina durante la finale di Sci Freestyle femminile

Le dichiarazioni

Mi sento americana tanto quanto cinese. Sono cresciuta trascorrendo il 25-30 per cento di ogni anno in Cina. In realtà, la torre qui la posso vedere da casa mia a Pechino. La mia missione è usare lo sport per unire”.

Ailing Eileen Gu dopo aver vinto l'oro nel big air

"Onestamente sembra una scena di un film. Sono semplicemente su una nuvola in questo momento! Non so proprio come spiegarlo in altro modo. È il mio primo podio nel big air, ed è qui alle Olimpiadi. Che cosa incredibile".

Colby Stevenson sulla conquista dell'argento nell'evento inaugurale di big air

"Sì, è stata decisamente una giornata pazza ieri, sono arrivata a malapena in finale. Ma oggi era un nuovo giorno, mi sono svegliata con una buona energia, con positività. Ed ero entusiasta di sciare. Ora ho un set completo di tre medaglie. È davvero, davvero eccitante. Sono entusiasta. È semplicemente folle".

Mathilde Gremaud dopo l'oro nel freeski slopestyle

La medaglia d'argento Colby Stevenson degli USA festeggia durante la cerimonia dopo il trionfo nel big air

Elenco di tutte le medaglie dello sci freestyle a Beijing 2022

Moguls maschile:

Oro: Walter Wallberg (Svezia)

Argento: Mikael Kingsbury (Canada)

Bronzo: Horishima Ikuma (Giappone)

Moguls femminile:

Oro: Jakara Anthony (Australia)

Argento: Jaelin Kauf (USA)

Bronzo: Anastasiia Smirnova (ROC)

Freeski big air femminile:

Oro: Ailing Eileen Gu (Repubblica Popolare Cinese)

Argento: Tess Ledeux (Francia)

Bronzo: Mathilde Gremaud (Svizzera)

Freeski big air maschile:

Oro: Birk Ruud (Norvegia)

Argento: Colby Stevenson (USA)

Bronzo: Henrik Harlaut (Svezia)

Aerials squadre miste:

Oro: USA

Argento: Repubblica Popolare Cinese

Bronzo: Canada

Aerials femminile:

Oro: Xu Mengtao (Repubblica Popolare Cinese)

Argento: Hanna Huskova (Bielorussia)

Bronzo: Megan Nick (USA)

Freeski slopestyle femminile:

Oro: Mathilde Gremaud (Svizzera)

Argento: Ailing Eileen Gu (Repubblica Popolare Cinese)

Bronzo: Kelly Sildaru (Estonia)

Freeski slopestyle maschile:

Oro: Alex Hall (USA)

Argento: Nick Goepper (USA)

Bronzo: Jesper Tjäder (Svezia)

Aerials maschile:

Oro: Qi Guangpu (Repubblica Popolare Cinese)

Argento: Oleksandr Abramenko (Ucraina)

Bronzo: Ilia Burov (ROC)

Ski cross femminile:

Oro: Sandra Naeslund (Svezia)

Argento: Marielle Thompson (Canada)

Bronzo: Daniela Maier (Germania)

Freeski halfpipe femminile:

Oro: Ailing Eileen Gu (Repubblica Popolare Cinese)

Argento: Cassie Sharpe (Canada)

Bronzo: Rachael Karker (Canada)

Ski cross maschile:

Oro: Ryan Regez (Svizzera)

Argento: Alex Fiva (Svizzera)

Bronzo: Sergey Ridzik (ROC)

Freeski halfpipe maschile:

Oro: Nico Porteous (Nuova Zelanda)

Argento: David Wise (USA)

Bronzo: Alex Ferreira (USA)