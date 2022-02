La Norvegia vince l'oro Olimpico a Beijing 2022 nella team sprint maschile TC, argento Finlandia e bronzo ROC. Italia sesta

Sci di fondo, team sprint maschile a tecnica classica: trionfa la Norvegia

La Norvegia di Johannes Høsflot Klæbo ed Erik Valnes trionfa nella team sprint maschile a tecnica libera al termine di una gara decisa nelle ultime due frazioni, quando le tre squadre che sarebbero poi andate a medaglia sono riuscite a fare il vuoto rispetto alla concorrenza. L'argento va al duo finlandese formato da Iivo Niskanen e Joni Maki, attardato di 2.46 secondi rispetto alla vetta. Bronzo infine per la coppia ROC composta da Alexander Bolshunov e Alexander Terentev che si era qualificata alla finale con l'ultimo tempo.

Per Klæbo arriva così il bis Olimpico non solo nella sprint individuale ma anche in quella a squadre, dopo il doppio trionfo nelle stesse specialità a PyeongChang 2018. Per il 25enne di Trondheim salgono a 7 le medaglie a cinque cerchi in carriera, con 5 ori, un argento e un bronzo. In questa edizione dei giochi, il fenomeno norvegese ne ha già appese al collo 4 di cui 2 ori.

Lontana dal podio l'Italia di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, che rimane agganciata al treno di testa fino alla fine della quarta frazione. Nel corso della quinta, De Fabiani perde inesorabilmente terreno rendendo poi vano il tentativo di rimonta nell'ultima frazione del suo compagno ormai troppo attardato rispetto alle primissime posizioni.

LEGGI ANCHE: Fondo, Klaebo ancora oro davanti a un grandissimo Pellegrino.

LA TOP 10 DELLA TEAM SPRINT MASCHILE DI SCI DI FONDO ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 2022

1 - Norvegia 19:22.99

2 - Finlandia +2.46

3 - ROC +4.29

4 - Svezia +15.06

5 - Canada +22.31

6 - Italia +25.43

7 - Francia +35.38

8 - Svizzera +41.36

9 - Stati Uniti +1:05.08

10 - Austria +1:52.01

LEGGI ANCHE: Skiathlon 15km + 15km maschile: Bolshunov (ROC) si prende l'oro Olimpico, De Fabiani è ottavo.

Sede di gara: Centro Nazionale Sci di Fondo nel cluster di Zhangjiakou

(Tutti gli orari seguono l'ora locale, +7 rispetto all'Italia)

19 febbraio

14:00 – 50km Mass Start TL U

14:00 – 50km Mass Start TL U 20 febbraio

14:30 – 30km Mass Start TL D

LEGGI ANCHE: Come seguire lo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.