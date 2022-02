Sci di fondo sprint individuale maschile - Federico Pellegrino - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

La stagione pre-Olimpica non era stata delle migliori, con una sola vittoria, ma il 32enne Federico Pellegrino non è uno che si perde d'animo. Continuando a lavorare in silenzio, si è presentato a Beijing 2022 in condizioni di forma smaglianti e contro ogni pronostico ha saputo confermare il titolo nella sprint di fondo vinto 4 anni prima a PyeongChang 2018.

Felicissimo sul podio, Federico Pellegrino ha dichiarato: "Qualcosa di incredibile. Ho iniziato a sognare questa corsa otto anni fa. E negli ultimi anni, il sogno è diventato passo dopo passo un obiettivo, e raggiungere questo obiettivo di una medaglia per me è qualcosa di incredibilmente emozionante. È stato un anno veramente difficile e questo è incredibile". Rivivi la sua gara fino in fondo ma prepara i fazzoletti!

Questo video sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 marzo (00:01 PST|03:01 EST).