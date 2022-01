Sci alpino, Super-g femminile di Cortina: trionfa Curtoni, ma c'è ansia per Goggia. Wierer vince nel biathlon

Elena Curtoni centra l'ottavo podio in carriera e la seconda vittoria in Coppa del Mondo, trionfando davanti al proprio pubblico nel super-g di Cortina d'Ampezzo. La valtellinese scia alla grande e si mette alle spalle l'austriaca Tamara Tippler e la svizzera Michelle Gisin. Giù dal podio per 8 centesimi Federica Brignone.

In questa giornata arrivano però anche notizie negative. Sofia Goggia rimedia infatti una brutta caduta che lascia con il fiato sospeso tutto il pubblico azzurro. Le prime informazioni ufficiali parlano di una presunta distorsione del ginocchio sinistro che verrà valutata nel pomeriggio.

La classifica di specialità vede ora un trio tutto tricolore sul podio, con Brignone che balza in testa a quota 377, seguita da Curtoni con 348 e Goggia con 332.

LA TOP 10 DEL SUPER-G FEMMINILE

1 - Elena CURTONI (ITA) 1:20.98

2 - Tamara TIPPLER (AUT) +0.09

3 - Michelle GISIN (SUI) +0.24

4 - Federica BRIGNONE (ITA) +0.32

5 - Corinne SUTER (SUI) +0.44

6 - Tessa WORLEY (FRA) +0.54

7 - Ragnhild MOWINCKEL (NOR) +0.59

8 - Ester LEDECKA (CZE) +0.61

9 - Alice ROBINSON (NZL) +0.62

10 - Mirjam PUCHNER (AUT) 0.66

Biathlon: Dorothea Wierer conquista la mass start casalinga ad Anterselva

Prima vittoria stagionale per Dorothea Wierer, che sulle nevi di casa centra il secondo podio stagionale superando la concorrenza nella mass start. Un'ottima iniezione di fiducia per l'altoatesina, che si prende anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Dopo i due errori commessi nelle prime due sessioni di tiro, la 31enne è stata brava a non sbagliare più e a completare la rimonta proprio nell'ultima frazione di gara.

Alle sue spalle Dzinara Alimbekava (BEL) e Anais Chevalier-Bouchet (FRA).

LA TOP 10 DELLA MASS START FEMMINILE E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE