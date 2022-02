Sci alpino slalom gigante femminile - Federica Brignone - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Alla prima gara della sua Olimpiade di Beijing 2022, Federica Brignone ha fatto subito centro. L'azzurra ha conquistato un ottimo argento in gigante, arrendendosi solamente alla Campionessa svedese Sara Hector. Per l'atleta tricolore si tratta della seconda medaglia in carriera ai Giochi Olimpici dopo il bronzo appeso al collo a PyeongChang 2018, sempre in gigante.

Le parole della 31enne al termine della gara:

"Sono venuta qui senza un podio nello slalom gigante. Sto migliorando sempre più con la mia fiducia quest'anno, ma il gigante è sempre stato come 'OK, sto facendo una manche OK, o qualche tratto OK', ma mai due manche complete. Oggi ero davvero concentrata e quando ho messo gli sci per la seconda manche nonostante la lunga attesa in partenza, in qualche modo ero calma. Sapevo che dovevo solo sciare, pensavo alla mia sciata, e quando sono arrivata al cancelletto ho detto, 'è solo una gara di sci'. Ero davvero concentrata, e questa è stata la cosa più importante per me oggi".

