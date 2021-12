Sci Alpino, gigante Val Badia: De Aliprandini secondo, primo podio in carriera per lui

La maledizione è finalmente spezzata. Luca De Aliprandini, vicecampione del mondo a Cortina 2021, centra il primo podio in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino grazie al secondo posto ottenuto oggi sulla mitica Gran Risa, di fronte al proprio pubblico, nello slalom gigante. Dopo il quinto posto di ieri, il 31enne di Cles spezza così il tabù, confermando la seconda posizione della prima manche. Un bel segnale di crescita anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

Davanti a lui l'imprendibile svizzero Marco Odermatt, leader incontrastato della classifica generale. Terzo il tedesco Alexander Schmid, pure lui al primo podio in carriera in Coppa del Mondo.

Un'attesa lunga 5 anni per i colori azzurri, che non vedevano un podio in gigante dal terzo posto di Florian Eisath conquistato nel dicembre 2016, sempre in Alta Badia.

Tre gli altri italiani in gara, con Filippo Della Vite 20°, Giovanni Borsotti 23° e Simon Maurberger 25°.

Il circo bianco rimane in Italia, con Madonna di Campiglio che ospiterà lo slalom maschile in programma il 22 dicembre e poi in scena ancora i velocisti a Bormio, con 3 prove in programma (2 super-g e una discesa) dal 28 al 30 dicembre.

Luca De Aliprandini Val Badia Foto di 2021 Getty Images

TOP 10 DELLO SLALOM GIGANTE DELLA VAL BADIA E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1- Marco ODERMATT (SUI) 2:26.07

2- Luca DE ALIPRANDINI (ITA) +1.01

3- Alexander SCHMID (GER) +1.09

4- Henrik KRISTOFFERSEN (NOR) +1.11

5- Manuel FELLER (AUT) +1.48

6- Justin MURISIER (SUI) +1.52

7- Rasmus WINDINGSTAAD (NOR) +1.68

7- Stefan BRENNSTEINER (AUT) +1.68

9- Mathieu FAIVRE (FRA) +1.70

10- River RADAMUS (USA) +1.78

20- Filippo DELLA VITE (ITA) +2.74

22- Giovanni BORSOTTI (ITA) +3.00

25- Simon MAURBERGER (ITA) +3.33

CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO: LA TOP 3

1- Marco ODERMATT (SUI) 633 punti

2- Matthias MAYER (AUT) 405 punti

3- Aleksander Aamodt KILDE (NOR) 329 punti

SCI ALPINO: IL CALENDARIO MASCHILE DI COPPA DEL MONDO

Madonna di Campiglio (ITA)

22 dicembre - Slalom

Bormio (ITA)

28 dicembre - Discesa libera

29 dicembre - Super-g

30 dicembre - Super-g (recupero di Lake Louise)

Zagabria (CRO)

5 gennaio - Slalom

Adelboden (SUI)

8 gennaio - Slalom Gigante

9 gennaio - Slalom

Wengen (SUI)

14 gennaio - Discesa libera

15 gennaio - Discesa libera

16 gennaio - Slalom

Kitzbühel (AUT)

21 gennaio - Discesa libera

22 gennaio - Discesa libera

23 gennaio - Slalom

Schladming (AUT)

25 gennaio - Slalom

Garmisch (GER)

26 febbraio - Slalom

27 febbraio - Slalom

Lillehammer Kvitfjell (NOR)

5 marzo - Discesa libera

6 marzo - Super-g

Kranjska Gora (SLO)

12 marzo - Slalom Gigante

13 marzo - Slalom Gigante

Courchevel/Méribel (FRA)