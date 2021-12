Sci alpino, fondo, biathlon, slittino, snowboard e preolimpico di curling: gli italiani in gara nel weekend del 9-12 dicembre

Sci Alpino: azzurre a St. Moritz, Goggia cerca il bis in super-g

Il circo bianco torna nel vecchio continente, con le supergigantiste azzurre impegnate nel doppio impegno di St. Moritz (SUI), al quale prenderanno parte Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, reduce dallo straordinario tris di successi a Lake Louise, vuole confermare il suo ottimo momento di forma in una pista che due anni fa le consegnò una vittoria arrivata ai danni della compagna di squadra Federica Brignone.

Prima di lei, solamente Alberto Tomba nel lontano 1994 riuscì a infilare 3 primi posti in 3 giorni consecutivi in Coppa del Mondo.

La settimana scorsa, nel super-g di Lake Louise (CAN), Goggia arrivò davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami.

GIGANTISTI E SLALOMISTI AZZURRI IN VAL D'ISÈRE

Sono 15 gli sciatori azzurri convocati per il weekend di Coppa del Mondo. Impegnati nello slalom gigante saranno Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Alex Hofer, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. Maurberger e Vinatzer torneranno in pista anche nello slalom insieme a Tommaso Sala, Manfred Moelgg e Stefano Gross e Giuliano Razzoli, campione Olimpico ai Giochi Invernali di Vancouver 2010.

Per gli slalomisti si tratta della prima prova stagionale, mentre per i gigantisti la seconda. In precedenza, nella tappa del 24 ottobre di Soelden (AUT), ad avere la meglio fu lo svizzero Marco Odermatt.

SCI ALPINO: IL CALENDARIO DELLE GARE DI SABATO 11 E DOMENICA 12 DICEMBRE

Sab 11/12/21 – SG femminile St. Moritz (SUI) – ore 10.30

Sab 11/12/21 – GS maschile Val d’Isère (FRA) – ore 09.30 e 13

Dom 12/12/21 – SG femminile St. Moritz (SUI) – ore 10.30

Dom 12/12/21 – SL maschile Val d’Isère (FRA) – ore 09.30 e 13

Biathlon: Italia alla caccia del primo podio stagionale

In un'annata di Coppa del Mondo fino a qui senza podi, gli azzurri tornano in scena ad Hochfilzen (AUT) per la terza tappa stagionale.

La squadra tricolore agli ordini del dt Fabio Curtaz sarà formata da 10 atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne. In campo femminile, rispetto al precedente appuntamento svedese di Oestersund, Eleonora Fauner sostituirà Hannah Auchentaller. A completare la rosa le confermate Michela Carrara, Samuela Comola, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

Tra gli uomini spazio invece a Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Dominik Widisch, Lukas Hofer e al giovane Tommaso Giacomel, reduce da un ottimo settimo posto nell'inseguimento in Svezia.

CALENDARIO, ORARI E FORMAT DI GARA A HOCHFILZEN (AUT)

Ven 10/12/21 – Sprint maschile e femminile – ore 11.25 e 14.15

Sab 11/12/21 – Pursuit maschile e staffetta femminile – ore 12.15 e 14.15

Dom 12/12/21 – Staffetta maschile e pursuit femminile – ore 11.45 e 14.30

Sci di fondo: Pellegrino ci prova a Davos (SUI)

Sarà la neve svizzera di Davos a ospitare il fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo. Federico Pellegrino (3 volte vincitore qui) e compagni, ancora a secco di podi in stagione, saranno in gara sabato e domenica.

Insieme a lui saranno presenti Michael Hellweger, Simone Mocellini, Francesco De Fabiani e Giovanni Ticcò fra gli uomini e Cristina Pittin, Greta Laurent, Nicole Monsorno, Caterina Ganz ed Elisa Brocard fra le donne. Alla 15 km a tecnica libera maschile di domenica prenderanno parte Federico Pellegrino, Paolo Fanton, Giandomenico Salvadori, Martin Coradazzi, Stefano Gardener e Francesco De Fabiani fra gli uomini. Alla 10 km tecnica libera femminile Cristina Pittin, Francesca Franchi, Caterina Ganz ed Elisa Brocard.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND DI COPPA DEL MONDO

Sab 11/12/21 – Sprint TL maschile e femminile – ore 14.15

Dom 12/12/21 – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile – ore 11.40 e 14

Federico PELLEGRINO

Snowboard: Fischnaller al debutto stagionale, Moioli e Visintin cercano il podio

Occhi puntati su Roland Fischnaller nell'imminente fine settimana di Coppa del Mondo di snowboard. Il 41enne già Campione del Mondo esordirà sulla neve di Bannoye nello slalom gigante parallelo e nello slalom parallelo.

Convocati inoltre Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Aaron March, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso, Nadya Ochner e Jasmin Coratti.

Attesa anche per Michela Moioli e Omar Visintin, impegnati nelle prove di snowboardcross e andati a podio entrambi in occasione della tappa cinese di Secret Garden dello scorso 28 novembre. Oltre a loro, in Austria ci saranno anche Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Michele Godino, Filippo Ferrari, Matteo Menconi, Caterina Carpano, Francesca Gallina e Sofia Belingheri.

Visintin ha intanto fatto registrare il miglior tempo nelle qualificazioni.

CALENDARIO E ORARI DEL WEEKEND DI COPPA DEL MONDO

Ven 10/12/21 – SBX maschile e femminile Montafon (AUT) – ore 13

Sab 11/12/21 – SBX team Montafon (AUT) – ore 11

Sab 11/12/21 – HP maschile e femminile Copper (USA) – ore 20

Sab 11/12/21 – PGS maschile e femminile Bannoye (Russia) – ore 9

Dom 12/12/21 – PSL maschile e femminile Bannoye (Russia) – ore 8.30

Combinata nordica: Seiff cerca conferme

Dopo lo storico terzo posto conquistato a Lillehammer (NOR) negli scorsi giorni, Annika Seiff vola a Otepae (EST) per la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di combinata nordica.

Il calendario prevede una prima Gundersen 5 km femminile per sabato 11 dicembre (ore 11 e ore 16.30), e una seconda Gundersen 5 km femminile (ore 12.30 e ore 16.30) in programma domenica.

Oltre alla 18enne, convocate anche Veronica Gianmoena e Daniela Dejori.

Pattinaggio di velocità: la Coppa del Mondo sbarca in Canada

Dopo il terzo posto nel team pursuit maschile e quello conquistato da Davide Ghiotto nei 500 metri a Salt Lake City (USA), gli azzurri sbarcano in Calgary (CAN) per la quarta tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità con le gare in programma dal 10 al 12 dicembre.

Della spedizione tricolore in terra nordamericana faranno parte Francesco Betti, David Bosa, Gabriele Galli, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Mirko Giacomo Nenzi, Daniel Niero, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini, Nicola Tumolero, Noemi Bonazza e Francesca Lollobrigida.

Curling: al via il Preolimpico maschile e femminile

Parte sabato 11 dicembre la rincorsa verso Beijing 2022 per le nazionali azzurre di curling, protagoniste nel torneo Preolimpico di Leeuwarden (OLA).

A questo link, tutto quello che c'è da sapere sulla manifestazione.

Slittino: Fischnaller cerca un nuovo podio

Dopo il recente trionfo nella sprint e il terzo posto nel singolo maschile a Sochi (Russia), Dominik Fischnaller torna in azione nel budello ghiacciato di Altenberg (GER) per la nuova tappa di una Coppa del Mondo di slittino che ha finora regalato 3 podi all'Italia.

Oltre a lui, tra i convocati del dt Armin Zoeggeler figurano Leon Felderer, Patrick Rastner, Ivan Nagler, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Simon Kainzwaldner, Lukas Gufler, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Andrea Voetter, Sandra Robatscher, Nina Zoggeler, Verena Hofer e Marion Oberhofer.

IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE GARE

Sab 11/12/21 – Doppio maschile e singolo femminile – ore 9.30 e 12.40

Dom 12/12/21 – Singolo maschile e staffetta a squadre – ore 9.15

Dominik Fischnaller a Yanqing (Cina), prima Coppa del Mondo di slittino 2021/22 e test event per Beijing 2022 Foto di 2021 Getty Images

Skeleton: Margaglio in gara Winterberg (GER)

Il team azzurro di Coppa del Mondo di skeleton torna in pista venerdì 10 dicembre a Winterberg (GER). Gli uomini gareggeranno alle 10, mentre Valentina Margaglio, terza lo scorso 26 novembre a Igls (AUT), sarà protagonista dalle 14,30.

Bob

Il budello ghiacciato di Winterberg (GER) è pronto a ospitare una nuova tappa della Coppa del Mondo di bob. Primo appuntamento sabato 11 alle 10 con il bob a quattro, seguito domenica alle 9 dal bob a due femminile e dal bob a quattro maschile a partire dalle 13,30.

Freestyle

Sì dividerà tra America ed Europa il weekend del freestyle. Venerdì 10 dicembre (ore 9,45) va in scena lo ski cross maschile e femminile a Val Thorens (FRA). Alle 20,30 appuntamento con l'halfpipe maschile e femminile a Coppe (USA).

Il giorno seguente, nuovamente in Francia, uomini e donne dello ski cross saranno ancora protagonisti a partire dalle 11,30

Salto con gli sci

Dopo le qualificazioni, la tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci di Klingenthal (GER) entrerà nel vivo venerdì alle 19,15 con l'HS140 maschile. Sabato, appuntamento con l'HS140 femminile alle 10,30 e nuovamente il maschile alle 16. In chiusura, gli uomini saranno nuovamente in scena domenica 11 dicembre alle 16.