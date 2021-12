Sci alpino, fondo, biathlon, slittino e skeleton: gli italiani in gara nel weekend del 2-5 dicembre

Continuano gli impegni in Coppa del Mondo per gli atleti italiani delle discipline invernali in attesa dei Giochi di Beijing 2022. Attesa per gli azzurri nelle discipline veloci dello sci alpino in Nord America. Nel fondo, Federico Pellegrino vuole dire la sua nella sprint di Lillehammer (Nor). A Ostersund (Sve) va in scena la seconda tappa di Coppa del Mondo di biathlon, mentre il budello ghiacciato di Sochi (Russia) è pronto a ospitare i razzi dello slittino. Nello skeleton, Valentina Margaglio punta al secondo podio consecutivo ad Altenberg (Ger).