Sci alpino discesa libera maschile - Johan Clarey - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Nella discesa libera di Beijing 2022 non sono mancate le sorprese. Johan Clarey, secondo, diventa il più anziano (41 anni) a vincere una medaglia a cinque cerchi nello sci alpino.

A trionfare nella discesa Olimpica, a 12 anni di distanza da Didier Defago a Vancouver 2010, è uno svizzero, Beat Feuz, che dopo il bronzo di PyeongChang 2018 centra finalmente l'oro con una manche impeccabile soprattutto da metà in giù.

Le dichiarazioni di Clarey: "Non ci credo, devo ancora realizzare, sapevo di essere veloce ma non sai mai, sono cresciuto di forma nel corso della stagione e sono arrivato al top a Pechino, sono felice anche se il record non mi interessa, il podio non ha età".

