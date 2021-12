Sci nordico, slittino e sci alpino, il Live degli azzurri in Coppa del Mondo: Fischnaller podio a Sochi!

Siete pronti per un'altra giornata di azione negli sport invernali? I calendari di Coppa del Mondo sono densi di eventi, con molti atleti italiani impegnati, in una stagione elettrizzante che avrà il suo clou nei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Focus sulla combinata nordica femminile a Lillehammer (NOR), sulla seconda tappa del biathlon a Oestersund (SWE) con inseguimento femminile e staffetta maschile, sullo slittino a Sochi (RUS), e sulle gare veloci dello sci alpino, con due discese libere in programma: femminile in Canada a Lake Louise e maschile negli Usa, a Beaver Creek.

LILLEHAMMER (NOR), Coppa del Mondo combinata nordica: Sieff buona settima

Con ancora negli occhi il primo storico podio femminile italiano nella Coppa del Mondo di combinata nordica ottenuto ieri, Annika Sieff oggi era impegnata nell'evento trampolino normale/5 km.

Dopo la prova di salto, Annika Sieff è dietro alle due formidabili norvegesi, Mari Leinan Lund e Gyda Westvold Hansen, che si giocheranno la vittoria. L'italiana, che ha saltato 86,5 metri, è terza a 1:07, e dovrà guardarsi dagli attacchi delle inseguitrici, soprattutto l'austriaca Lisa Hirner, che parte con soli 7 secondi di svantaggio dalla Sieff.

Nella prova di fondo, poche sorprese, con Sieff che purtroppo perde alcune posizioni, scivolando al settimo posto. Vince la Hansen che riesce a scavalcare la connazionale, in testa dopo il salto. 11ma Veronica Gianmoena, 19ma Daniela Dejori.

OESTERSUND (SWE), Coppa del Mondo IBU biathlon: Wierer e Vittozzi fuori dalle dieci

Lieve miglioramento rispetto allo scorso weekend per le due punte azzurre, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che nella gara a inseguimento 10 km non ce la fanno a entrare nella top ten ma si migliorano leggermente: 13ma la detentrice della Coppa individuale, con Vittozzi che si piazza al xx. La forma non è ancora quella giusta ma i segnali, anche in vista della prossima tappa, sono incoraggianti.

Vince la gara la norvegese Roeseiland, davanti al tandem francese Bescond-Chevalier.

ECCO LA TOP 10 DELLA 10KM INSEGUIMENTO FEMMINILE:

ROEISELAND M., NOR, 32:20.6 BESCOND A., FRA, +4.8 CHEVALIER-BOUCHET A., FRA, +7.0 HAUSER L., AUT, +7.9 PREUSS F., GER, +18.8 OEBERG H., SWE, +22.2 OEBERG E., SWE, +23.9 HERRMANN D., GER, +52.9 HAECKI L., SUI, +57.6 ALIMBEKAVA D., BLR, +58.7

LE ITALIANE: Dorothea Wierer, 13ma, +1:23.2; Lisa Vittozzi, 20ma, +2:00.8.

Nella staffetta maschile 4x 7,5km, la Norvegia mette in scena un monologo e trionfa sulla Francia, che regola agevolmente la Russia. Deludente la prova dell'Italia, solo ottava, con il quartetto azzurro (Hofer, Giacomel, Windisch, Bormolini) penalizzato dagli eccessivi errori al poligono e dalla non buona giornata di Dominik Windisch.

CLASSIFICA STAFFETTA MASCHILE 4X7,5KM

1 NORVEGIA

2 FRANCIA +

3 RUSSIA +

4 GERMANIA +

5 UCRAINA +

6 BIELORUSSIA +

7 SVEZIA +*

8 ITALIA +*

SOCHI (RUS), slittino: Dominik Fischnaller sul podio

Buon podio, il primo individuale della stagione, per l'alfiere dello slittino azzurro, Dominik Fischnaller, che sul budello di Sochi si piazza sul gradino più basso del podio, dopo essere stato al comando fino a metà gara.

Gioia a metà dunque per il detentore della Coppa del Mondo sprint, che dimostra comunque di essere al livello dei migliori. Un ottimo viatico anche in vista dei Giochi Olimpici di Pechino.

Vince la gara il lettone Kristers Aparjods (prima vittoria in Coppa) davanti al tedesco Johannes Luwig, leader della classifica generale.

TOP 10 INDIVIDUALE MASCHILE