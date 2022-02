Sci alpino combinata femminile - Federica Brignone: bronzo Italia - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Federica Brignone firma uno storico bronzo nella combinata, primo di sempre per lo sci femminile azzurro, dietro alle svizzere Michelle Gisin, che bissa l'oro di quattro anni fa, e Wendy Holdener, che si migliora rispetto alla Corea dov'era giunta terza. Per l'atleta tricolore si tratta della terza medaglia in carriera ai Giochi Olimpici dopo il bronzo di PyeongChang 2018, sempre in gigante, e l'argento nello slalom gigante femminile di Beijing 2022.

Le parole della 31enne al termine della gara:

“La combinata è una disciplina in cui ho sempre creduto perché, secondo me, è difficile essere costanti nella stessa giornata in due specialità nelle quali si mescola tutto, dove le discesiste vanno forte in slalom e viceversa. È una disciplina a sé, in cui bisogna essere costanti, bisogna crederci e l’ho sempre fatto in Coppa del Mondo ma mi è mancato in un grande evento, ed è una bella soddisfazione.Ho studiato tanto, ho visto tanti video e ieri ho fatto una prova in cui mi son trovata molto meglio, ho fatto bene la prima parte e mi son seduta sugli attacchi dicendomi come dovevo fare la gara".

