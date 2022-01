Uno sguardo al passato: Sapporo 1972, i primi Giochi Olimpici Invernali in Asia

Buon nuovo anno Olimpico!

Mezzo secolo fa, il calderone Olimpico venne acceso per la prima volta in Asia in occasione dei Giochi Invernali. Sapporo 1972 fu la prima rassegna invernale non solo per il Giappone, ma per l'intero continente. Sapporo, la metropoli più settentrionale del Paese, situata in Hokkaido, accolse 1006 atleti provenienti da 35 nazioni. Le storiche Olimpiadi Invernali ispirarono molti atleti giapponesi e asiatici e lasciarono un'eredità indelebile.

In occasione del 50° anniversario, ripercorriamo la storia dei primi Giochi Olimpici Invernali dell'Asia.

Hinomaru hikōtai

Vincere una medaglia d'oro Olimpica in patria è un grande onore che spetta a pochi atleti.

A Sapporo 1972, questo onore toccò al saltatore con gli sci Yukio Kasaya, che ottenne una vittoria storica nella gara di trampolino normale. Fu il primo giapponese a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali. I suoi connazionali Akitsugu Konno e Seiji Aochi arrivarono secondo e terzo, completando così un podio tutto nipponico. Il loro dominio stregò l'immaginazione dei fan locali e dei telespettatori di tutto il mondo.

Lo straordinario risultato fece guadagnare al trio il soprannome "Hinomaru hikōtai" (lo squadrone del Sol Levante) e fece sbocciare l'amore per il salto con gli sci in Giappone, ispirando le generazioni a venire. Masahiko Harada seguì la loro scia, vincendo l'oro nella competizione maschile di salto con gli sci a squadre sul trampolino lungo a Nagano nel 1998.

Nato nello stesso anno di Sapporo 1972, Noriaki Kasai è una delle leggende del salto con gli sci, diventando il primo atleta a competere in 8 Giochi Olimpici Invernali consecutivi fino a PyeongChang 2018. Debuttò ad Albertville 1992 prima di vincere la sua prima medaglia d'argento nella gara a squadre a Lillehammer 1994. A Sochi 2014 si appese al collo l'argento individuale nel trampolino lungo e il bronzo nell'evento a squadre a 41 anni. La sua passione è più viva che mai in vista della nona partecipazione Olimpica.

Cinque decenni di sostenibilità

Le infrastrutture e le sedi Olimpiche furono costruite a Sapporo prima degli storici Giochi Invernali.

Le due piattaforme per il salto con gli sci, Miyanomori (trampolino normale) e Okurayama (trampolino lungo), furono utilizzate non solo a Sapporo 1972, ma anche per i Campionati mondiali e gli eventi di Coppa del Mondo di salto con gli sci e combinata nordica.

Makomanai Park vanta due sedi multifunzionali: uno stadio all'aperto e uno al coperto. Quello all'aperto venne utilizzato per la Cerimonia di Apertura e per il pattinaggio di velocità 50 anni fa. Le gare di pattinaggio di velocità si tengono ancora oggi in inverno mentre sport come calcio, atletica leggera e tennis nei mesi estivi.

L'arena al coperto è usata sia in estate (pallavolo, judo ecc...), sia per sport invernali come il pattinaggio di figura e l'hockey su ghiaccio che si tenevano già durante Sapporo 1972. La struttura può inoltre essere sfruttata per concerti e altri eventi culturali.

Guarda qui sotto in che modo l'arena coperta Makomanai si trasforma in una pista di ghiaccio.

Un anno prima dei Giochi, a Sapporo venne inaugurata la nuova metropolitana. Collegava il nord con il sud per trasportare al meglio la carovana Olimpica e risolvere la congestione cronica del traffico dovuta alla neve pesante.

Sapporo lasciò un'eredità sostenibile e visibile pure 50 anni dopo, guadagnando la reputazione come una delle migliori destinazioni per gli sport invernali capace di attrarre ospiti locali e internazionali.

Il viaggio Olimpico Invernale prosegue in Asia

Dopo il successo di Sapporo 1972, il Giappone ospitò anche Nagano 1998, ovvero la seconda Olimpiade Invernale organizzata in Asia. Vent'anni dopo Nagano, la Corea del Sud divenne la seconda nazione del continente ad accogliere i Giochi Olimpici in occasione di PyeongChang 2018.

Quale sarà la prossima?

A mezzo secolo da Sapporo 1972, Pechino accoglierà presto gli atleti dei Giochi Invernali di tutto il mondo. La capitale cinese diventerà la prima città a organizzare sia i Giochi Olimpici Invernali che quelli Estivi. Sei pronto per vivere il prossimo capitolo?

Beijing 2022 inizierà il 4 febbraio.