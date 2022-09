Roger Federer: cinque partite simbolo della carriera della leggenda del tennis

Giovedì 15 settembre, la leggenda del tennis Roger Federer ha annunciato che si ritirerà dalle competizioni ATP e che la sua ultima partita diventerà quella del 23 settembre nella Laver Cup 2022.

Il 41enne svizzero lascia il gioco da gigante, con 20 titoli del Grande Slam, una medaglia d'oro Olimpica, 310 settimane da numero 1 al mondo e la reputazione di essere una - se non la - più grande espressione del tennis.

Con oltre 1.000 partite all'attivo, ci sono alcuni momenti che spiccano sugli altri per definire la grandezza di questo fenomeno tennistico. Ecco cinque delle partite più importanti nella storia della carriera di Federer.

Wimbledon 2003: il primo titolo del Grande Slam

Come molti dei suoi più grandi trionfi, il primo titolo del Grande Slam di Federer è arrivato sui campi in erba dell'All England Club, nella finale di Wimbledon 2003. Ci si aspettava che il ventunenne svizzero avrebbe trasformato la sua immensa promessa in titoli del Grande Slam, ma prima di questo torneo le sue migliori prestazioni erano state l'accesso ai quarti di finale a Wimbledon e agli Open di Francia nel 2001.

A Wimbledon 2003 ha affrontato in finale l'australiano Mark Philippoussis, non una delle teste di serie di quell'edizione, che aveva già battuto il favorito del torneo Andy Roddick in semifinale. L'arma principale di Philippoussis è stato il suo enorme servizio, ma Federer ha dimostrato una maturità superiore ai suoi anni conquistando una vittoria in un set e due tie break, il secondo dei quali gli ha permesso di vincere 7-6, 6-2, 7-6.

"Quando ero piccolo scherzavo sempre sul fatto che avrei vinto questo torneo", ha detto Federer dopo la partita, mentre i suoi sogni di bambino diventavano realtà. Non sapeva che questo sarebbe stato solo il primo titolo importante di una carriera tennistica che si sarebbe conclusa a settembre 2022, con 20 titoli del Grande Slam.

Pechino 2008: oro Olimpico nel doppio

Quando Federer scese in campo alle Olimpici di Pechino 2008, era già una creatura molto diversa dal giovane prospetto che cinque anni prima si era aggiudicato il suo primo titolo del Grande Slam.

Erano seguiti tre Australian Open, cinque Wimbledon e quattro US Open ma, pochi mesi prima dei Giochi, la star aveva rivelato che gli era stata diagnosticata una mononucleosi che gli aveva impedito di recuperare la piena forma fisica.

Il 2008 è stato anche l'anno in cui Federer è uscito sconfitto da una finale di Wimbledon, considerata la più grande partita di tennis di tutti i tempi, dove ha ceduto allo spagnolo Rafael Nadal per 6-4, 6-4, 6-7(5-7), 6-7(8-10), 9-7 dopo un'estenuante maratona di 4 ore e 48 minuti.

Nel torneo di singolare di Pechino 2008, un Federer al di sotto della media avrebbe perso nei quarti di finale contro lo statunitense James Blake, mandando in fumo i suoi sogni di oro. Tuttavia, al fianco dell'amico Stanislas Wawrinka, Federer ha ottenuto una vittoria dominante per 6-3, 6-4, 6-7, 6-3 nella finale del doppio, contro gli svedesi Simon Aspelin e Thomas Johansson, finendo col salire sul gradino più alto del podio a cinque cerchi.

"È un momento da sogno che diventa realtà. Capita una volta nella vita", ha dichiarato Federer dopo la partita. Una previsione che si è rivelata veritiera, visto che il più vicino all'oro in singolare sarebbe stato l'argento conquistato quattro anni dopo a Londra 2012.

Roger Federer wins the 2009 French Open Foto di 2009 Getty Images

Open di Francia 2009: carriera da Grande Slam

Se Federer ha messo in bacheca otto Wimbledon, sei Australian Open e cinque US Open in 19 anni, solo un titolo dell'Open di Francia è a suo nome. La cosa è dovuta in gran parte al dominio dello spagnolo Nadal sui campi in terra battuta, e alle 14 vittorie ottenute al Roland Garros tra il 2005 e il 2022.

Tuttavia, nel 2009 Federer ha fatto la storia, diventando solo il sesto uomo di sempre a vincere tutti e quattro i Grandi Slam, quando ha sconfitto lo svedese Robin Soderling per 6-1, 7-6, 6-4 sotto la pioggia nella finale degli Open di Francia.

Soderling aveva sorprendentemente battuto Nadal al quarto turno, ma non è stato all'altezza di Federer nel match decisivo per il titolo, dichiarando in seguito che il maestro svizzero gli aveva dato una "lezione di gioco".

Federer ha dichiarato che l'incontro è stato la sua "più grande vittoria" e ha sottolineato il suo sollievo affermando: "Ora posso passare il resto della mia carriera senza preoccuparmi di non aver mai vinto l'Open di Francia".

Wimbledon 2017: ottavo titolo all'All England

Dopo aver vinto sette titoli di Wimbledon tra il 2003 e il 2012, il dominio di Federer sui campi in erba e nei tornei del Grande Slam sembrava essere in declino. Sono passati cinque anni senza che l'ormai veterano atleta vincesse un titolo del Grande Slam, ma tutto sarebbe cambiato nel 2017, quando un Federer risorto è tornato nella sua terra preferita: Londra.

14 anni dopo la sua prima vittoria a Wimbledon, un Federer trentacinquenne ha spazzato via la sfida di Marin Cilic, con una vittoria per 6-3, 6-1, 6-4 davanti a un pubblico in estasi sulle tribune del centre-court.

È stata forse la vittoria più dominante che abbia mai ottenuto nella sua leggendaria carriera.

"È magico", ha dichiarato un entusiasta Federer dopo la finale. "Non riesco ancora a crederci. È troppo. Ho continuato a credere e a sognare e oggi sono qui per il mio ottavo titolo".

Australian Open 2018: 20° titolo del Grande Slam

Federer stava attraversando un periodo di grande forma quando si è presentato alla finale degli Australian Open del 2018.

Due vittorie del Grande Slam nell'anno precedente, a Wimbledon e sulla Rod Laver Arena, hanno fatto sì che il fuoriclasse svizzero puntasse a difendere il suo titolo in Australia, e ad aggiungere un terzo titolo del Grande Slam in un anno al suo curriculum.

La vittoria avrebbe inoltre fatto entrare Federer in una categoria a sé stante, come primo uomo nella storia a vincere 20 titoli del Grande Slam. Ad ostacolarlo c'era ancora una volta il croato Cilic, l'avversario che aveva superato in set diretto l'anno precedente a Wimbledon.

Tuttavia, questa partita si sarebbe rivelata una delle vittorie più combattute della carriera di Federer.

Dopo aver dominato il primo set per 6-2, Cilic si è ripreso vincendo il secondo e il quarto, lasciando che fosse il finale a decidere il campione.

Tuttavia, Federer si è imposto con un vantaggio di 3-0 nel set finale, concludendo l'incontro per 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1 e conquistando un 20° Grande Slam senza precedenti.

All'epoca, nessuno poteva prevedere che questo titolo sarebbe stato l'ultimo Grande Slam che il dominatore svizzero avrebbe vinto nella sua carriera.

Ma è un ricordo puntuale dell'abilità e dell'attitudine a non mollare mai di un uomo che passerà alla storia come uno dei migliori tennisti che il tennis abbia mai prodotto.