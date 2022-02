ROC vince l'oro a Beijing 2022 nella staffetta 4x10km dello sci di fondo maschile

I frazionisti del ROC non hanno mai abbandonato la testa della corsa, protagonisti di una gara a parte, mentre per le altre due medaglie è stato un duello aperto fino all'ultima frazione: alla fine l'argento è andato alla Norvegia, mentre il bronzo è per la Francia.