Road to Beijing: la squadra italiana di combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2022

Combinata nordica: i convocati dell'Italia a Pechino 2022

La combinata Olimpica è un evento solamente maschile. Niente da fare dunque per Annika Sieff, giovane azzurra capace di conquistare il primo podio in Coppa del Mondo nella storia di questa disciplina per il Belpaese.

Saranno 4 gli atleti tricolori a rappresentare l'Italia, tra cui Alessandro Pittin, bronzo alle Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010.

Questa la lista dei convocati per i Giochi Olimpici di Pechino 2022:

BUZZI RAFFAELE - 17/07/1995 - C.S. CARABINIERI

BORTOLAS IACOPO - 07/06/2003 - G.S. FIAMME GIALLE

PITTIN ALESSANDRO - 11/02/1990 - G.S. FIAMME GIALLE

COSTA SAMUEL - 30/11/1992 - G.S. FIAMME ORO

LEGGI ANCHE: Road to Beijing: tutti i convocati della Federazione Italiana Sport Invernali ai Giochi Olimpici 2022.

Il programma della combinata nordica a Beijing 2022

Sede: Centro di sci di fondo e salto con gli sci di Zhangjiakou

(Orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

9 febbraio

16:00 – Gundersen individuale trampolino normale/10km, round di salto con gli sci

19:00 – Gundersen individuale trampolino normale/10km, sci di fondo

15 febbraio

16:00 – Gundersen individuale trampolino lungo/10km, round di salto con gli sci

19:00 – Gundersen individuale trampolino lungo/10km, sci di fondo

17 febbraio

16:00 – Gundersen a squadre trampolino lungo/4x5km, round di salto con gli sci

19:00 – Gundersen a squadre trampolino lungo/4x5km, sci di fondo

LEGGI ANCHE: Come seguire la combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.