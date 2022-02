Road to Beijing: Luca De Aliprandini, sci alpino

C'è anche Luca De Aliprandini tra i convocati della nazionale maschile azzurra di sci alpino in vista degli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Per lui si tratta della terza rassegna Olimpica della carriera, dopo le partecipazioni a Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Un'edizione alla quale arriva con la maturità giusta, dopo essere riuscito a centrare il primo podio in carriera in Coppa del Mondo lo scorso 20 dicembre, grazie alla seconda piazza registrata nel gigante dell'Alta Val Badia.

Qualche mese prima, nella stessa specialità, l'atleta 31enne si era laureato vicecampione del mondo in occasione della rassegna iridata disputata sulle nevi italiane di Cortina d'Ampezzo.

Purtroppo, l'infortunio alla caviglia sinistra di inizio gennaio ha parzialmente interrotto il suo buon momento di forma. Un episodio sfortunato che comunque non gli pregiudicherà la partecipazione alla kermesse a cinque cerchi.

Luca De Aliprandini: il conto alla rovescia verso Beijing 2022

Lo sciatore trentino è in partenza per l'Asia insieme ai compagni di squadra Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer.

Il tesserato delle Fiamme Gialle arriva all'appuntamento dopo essere arrivato 11° nello slalom gigante durante la sua prima rassegna Olimpica di Sochi 2014 e dopo l'uscita di scena durante i successivi Giochi di PyeongChang 2018, quando non riuscì a concludere la gara.

Dopo un 2021 che lo ha rilanciato, sono invece diverse per lui le aspettative in vista di Pechino 2022, al di là dell'infortunio che lo ha colpito di recente.

Sulla pista cinese se la dovrà vedere con pezzi da 90 del calibro di Marco Odermatt (SUI), Manuel Feller (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR), Alexis Pinturault (FRA) e Mathieu Faivre (FRA).

Cortina 2021: il Mondiale del riscatto

La rassegna iridata di Cortina 2021, andata in scena nel febbraio dello scorso anno, non aveva fino a quel momento riservato grandi gioie per l'Italia.

Al di là della medaglia d'oro di Marta Bassino nello slalom parallelo, gli azzurri non erano più riusciti a salire sul podio. Decisivo in questo senso fu anche l'infortunio occorso a Sofia Goggia, costretta a rinunciare alla manifestazione ancor prima di iniziare.

A raddrizzare le sorti per la formazione tricolore ci ha pensato però lo stesso De Aliprandini, che il 19 febbraio, a due giorni dalla conclusione dell'evento, ha saputo mettersi al collo un preziosissimo argento in gigante. Nell'occasione, davanti a lui arrivò il francese Mathieu Faivre, mentre a completare il podio ci pensò l'austriaco Marco Schwarz.

Luca De Aliprandini e Michelle Gisin: un amore nato sugli sci

"È bellissimo essere sul podio oggi in Alta Badia: lo dedico a me stesso, ai miei allenatori e alla mia ragazza, che quest’estate è stata un po’ dura per lei e le darà sicuramente un po’ di energia".

Queste le parole di Luca De Aliprandini dopo il podio Mondiale di Cortina 2021. La fidanzata è Michelle Gisin, Campionessa svizzera della neve capace di conquistare l'oro Olimpico in combinata a PyeongChang 2018 e una doppia medaglia ai Mondiali nella stessa specialità tra St. Moritz 2017 (argento) e Cortina 2021 (bronzo).

I due, quando sono lontani dalle gare, vivono insieme a Riva del Garda. Stanno insieme da 7 anni e coltivano passioni sportive anche al di fuori dello sci. Lui per il motocross, mentre lei per il windsurf.

