Le rivali dell'Italia nella fase delle pool al Mondiale di volley femminile 2022

Conosciamo meglio il quintetto di nazionali che l'Italia dovrà affrontare al Campionato del mondo di pallavolo 2022 femminile: si tratta di due squadre africane, due europee e una caraibica.

Camerun: le regine d'Africa 2021

Il Camerun è una delle grandi compagini africane degli ultimi anni: titolo africano delle ultime tre edizioni in bacheca (2017, 2019 e 2021), si presenta alla rassegna mondiale da Campione africano in carica: nell'ultima edizione del torneo continentale ha battuto in finale proprio il Kenya, per 3-1, altra formazione presente nella stessa pool dell'Italia, finale che gli ha permesso di qualificarsi per i Mondiali in corso.

La formazione camerunense è un mix di veterane e giovani pallavoliste: trascinato dall'esperienza della capitana Simone Bikatal e di Emelda Piata - che hanno partecipato alla Campionato del mondo 2019 in Giappone - coadiuvate dalla freschezza di nuove leve, come la schiacciatrice Brandy Ngatcheu, classe 2003.

Porto Rico, le vice campionesse nordamericane

Il Porto Rico è una delle nazionali protagonista di una grande crescita negli ultimi anni, con la prima partecipazione Olimpica conquistata a Rio 2016.

Da quel momento è una presenza sempre più frequente nelle fasi finali dei tornei internazionali. Le insidie per le azzurre arriveranno da Britanny Abercrombie, opposto molto forte e sempre in doppia cifra, ma sono anche da tenere d'occhio la centrale Neira Ortiz, molto potente in battuta e muro difficile da bucare se in giornata, e la bandiera delle boricuas Karina Ocasio, alla sua sesta partecipazione mondiale, a 37 anni, dopo aver debuttato 20 anni fa a Germania 2002, quando Porto Rico si classificò 12°, il miglior risultato finora della storia della nazionale.

Belgio: le tigri gialle accasate in Italia

12º posto nel ranklng mondiale e solo quattro partecipazioni complessive per la nazionale belga a una rassegna mondiale, di cui un 11º posto come miglior piazzamento. Si tratta di un ritorno sulla scena iridata, dopo mancata l'ultima edizione del 2018, ma l'incontro con la compagine delle yellow tigers sarà una cartina di tornasole per la squadra capitanata da Miriam Sylla: dall'altro lato della rete ci sarà un gruppo variegato, di giocatrici esperte e altre in crescita, con molti nomi che militano nella SuperLega italiana: Britt Herbots, classe 99, punta dell'AGIL Novara (argento alla Volleyball Challenger Cup femminile di quest'anno) e Celine Van Gestel, accasata a Firenze, promettono scintille dal posto 4.

Kenya, vice campionesse africane

Dopo il Camerun, il Kenya sarà la seconda formazione africana affrontata dall'Italia in questi Mondiali. L'argento del campionato continentale africano 2021 sarà un rivale tosto, nonostante il minore bagaglio tecnico rispetto alle azzurre: con Sharon Chepchumba e Edith Mukuvilani a guidare l'artiglieria, particolarmente efficace nelle diagonali profonde, e la presenza di Veronica Adhiambo, migliore schiacciatrice del campionato africano.

Paesi Bassi per chiudere in crescendo

La squadra olandese è sulla carta quella che potrebbe generare più insidie alle azzurre, nell'ultima partita della fase a gironi. Tuttavia le due squadre si sono affrontate da poco in Nations League 2022, ad Ankara, con l'incontro terminato per 3-0 a favore delle giocatrici di Mazzanti. In quell'ultima occasione, i pericoli maggiori sono arrivati da Elles Dambrink, Fleur Savelkoel e Jolien Knollema, ma occhio anche all'altro opposto Celeste Plak e alla schiacciatrice Nika Daalderop, da quest'anno compagna di squadra di Paola Egonu a Istanbul.

Date e orari delle partite dell'Italia femminile - Mondiale di volley 2022

FASE PRELIMINARE

Queste le partite della fase a gironi dell'Italia:

Sabato 24 settembre: 15:00 - Pool A, Arnhem: Italia-Camerun RISULTATO: 3-0

15:00 - Pool A, Arnhem: Lunedì 26 settembre: 18:00 - Pool A, Arnhem: Italia-Porto Rico RISULTATO: 3-0

18:00 - Pool A, Arnhem: Martedì 27 settembre: 18:00 - Pool A, Arnhem: Italia-Belgio

18:00 - Pool A, Arnhem: Giovedì 29 settembre: 18:00 - Pool A, Arnhem: Italia-Kenya

18:00 - Pool A, Arnhem: Domenica 2 ottobre: 16:00 - Pool A, Arnhem: Paesi Bassi-Italia

Le pool del Campionato del mondo 2022 di pallavolo femminile

Mondiale di pallavolo femminile 2022 - POOL POOL A POOL B POOL C POOL D Paesi Bassi Polonia Stati Uniti Brasile Italia Turchia Serbia Repubblica Popolare Cinese Belgio Repubblica Dominicana Germania Giappone Porto Rico Repubblica di Corea Bulgaria Colombia Camerun Thailandia Canada Argentina Kenya Croazia Kazakistan Repubblica Ceca

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.

Mondiale di pallavolo femminile 2022: programma

Domenica 25 settembre 2022 – domenica 2 ottobre 2022

Prima fase· Arnhem, Paesi Bassi / Danzica e Lodz, Polonia

Martedì 4 ottobre 2022 – Domenica 9 ottobre 2022

Seconda fase · Rotterdam, Paesi Bassi / Lodz, Polonia

Martedì 11 ottobre 2022

Quarti di finale 1, 17 · Apeldoorn, Olanda

Quarti di finale 2, 17:30 · Gliwice, Polonia

Quarti di finale 3, 20:00 · Apeldoorn, Olanda

Quarti di finale 4, 20:30 · Gliwice, Polonia

Mercoledì 12 ottobre 2022

Semifinale 1, 20:30 · Gliwice, Polonia

Giovedì 13 ottobre 2022

Semifinale 2, 20:00 · Apeldoorn, Olanda

Sabato 15 ottobre

Finale 3° - 4° posto , 16:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi

, 16:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi Finalissima, 20:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi

