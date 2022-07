Cosa è successo ai quarti di finale del World Street Skateboarding 2022 di Roma?

Se vi state chiedendo com'è andata la prima giornata della fase finale dello Street Skateboarding valido per la qualificazione a Parigi 2024, mettetevi comodi perchè la risposta è: tantissime cose. Dalla potenza della delegazione giapponese che ha piazzato ben 8 skaters (su 16!) nella semifinale femminile, alla top 5 sorprendente che vede il contest maschile guidato da Aurélien Giraud (FRA), Micky Papa (CAN) e Mauro Iglesias (CAN). Agus Aquila, l'unico azzurro ai quarti, non è rientrato tra i primi 16, ma l'emozione al Colle Oppio skate park per il primo italiano in un quarto di finale Pro Tour è stata più che palpabile...