Short track, slittino e curling: i risultati dell'Italia team del 19-21 novembre

È partita la stagione dello slittino, lo scorso 17 novembre, e lo ha fatto con il test event nella pista che ospiterà le discipline di scivolamento di Beijing 2022.

Nel budello artificiale cinese, l'Italia ha trovato il primo podio stagionale con la staffetta a squadre, affidando i propri colori a Verena Hofer, Dominik Fischnaller e alla coppia composta da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. La gara, vinta dalla compagine austriaca, ha visto un testa a testa per il resto del podio tra l'Italia e la sorprendente squadra USA, che ha conquistato il secondo posto.

Il podio del Team relay dello slittino a Yanqing

Austria (Madeleine Egle, David Gleirscher, Thomas/Koller) - 3:06.953 USA (Ashley Farquharson, Tucker West, Chris/Terdiman) - 3:07.328 Italia (Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Rieder/Kainzwaldner) - 3:07.331

Nessun podio ma buene sensazioni negli eventi individuali, con Dominik Fischnaller 6º nel singolo maschile, nonostante il dolore alla spalla, mentre ritroviamo due azzurre in top 15 del singolo: Verena Hofer 11ª e Nina Zoeggeler 15ª. Nel doppio, un bel recupero in seconda run di Rieder/Kainzwaldner, vede risalire il duo azzurro fino al 7º posto, il migliore piazzamento delle coppie italiane.

Prossimo appuntamento con lo slittino: il 27 novembre, con la Coppa del Mondo che disputerà la seconda tappa nel budello russo di Sochi.

Europei di curling 2021: buona la prima per le donne, cammino in salita per gli azzurri

Sabato 20 novembre sono iniziati gli Europei maschili e femminili di curling, a Lillehammer, in Norvegia. Il torneo continentale, che si svolgerà fino al 27 novembre, è il primo grande appuntamento della stagione e sarà un grande banco di prova per la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

La squadra femminile, guidata da Violetta Caldart, ha sommato due sconfitte (Germania per 6-4 e Svezia, 5-3) e due vittorie, con Danimarca (8-5) ed Estonia ( 9-5). Prosegue oggi e nei prossimi giorni il round robin del team femminile, con le azzurre che dovranno affrontare Turchia, Svizzera, Scozia, Russia e Repubblica Ceca.

Nella rassegna maschile, gli atleti italiani - allenati da Claudio Pescia - sono partiti bene con un sonoro risultato contro la Danimarca, per 9-1, ma non sono più riusciti a trovare la vittoria, registrando due K.O. con Norvegia (9-6) e Scozia (2-7), mentre oggi in tabellone dovranno vedersela con Repubblica Ceca e Svizzera.

Arianna Fontana leader della classifica di CDM dei 500 metri

Arianna Fontana continua imperterrita la striscia positiva di risultati, con un ottimo secondo posto nei 500 (e appena fuori dal podio nei 1500, quarta), che le permette di mantenersi al comando della distanza, con 26000 punti. La rassegna femminile ungherese è stata letteralmente dominata dall'olandese Suzanne Schulting, oro nei 500, nei 1500, nei 1000 e con la squadra femminile, nella staffetta.

Nella competizione maschile, tappa grigia per gli italiani impegnati nelle gare individuali, mentre il miglior piazzamento è arrivato con la staffetta, dove Pietro Sighel, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli eYuri Confortola sono riusciti a centrare la finale A, concludendo al 5º posto, e dando prova di alta competitività.

Prossima tappa, l'Olanda, con la quarta Coppa del Mondo che prenderà il via a Dordrecht, già il prossimo fine settimana.

Slittino, curling e short track a Beijing 2022

La competizione di slittino si svolgerà dal 5 febbraio al 10 febbraio 2022.

Gli eventi del curling saranno in programma dal 2 al 20 febbraio 2022.

Il calendario dello short track vedrà gli eventi disputarsi tra il 5 e il 16 febbraio 2022.