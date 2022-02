Riepilogo slittino a Beijing 2022 – Tutti i risultati, i momenti migliori e i record

Lo slittino a Beijing 2022 si può riassumere con una frase: standing ovation per la Germania! La superpotenza dello sport di scivolamento si è assicurata tutte e quattro le medaglie d'oro in palio.

Grande protagonista la GOAT - greatest of all times - Natalie Geisenberger, che ha vinto il suo terzo titolo nel singolo femminile consecutivo. La 34enne ha fatto la storia diventando la prima atleta con tre ori Olimpici individuali nello slittino femminile.

Johannes Ludwig ha invece ottenuto un memorabile oro individuale a livello maschile, all'età di 35 anni. Il nativo di Suhl, che non ha mai vinto un titolo iridato e ha spesso vissuto all'ombra del connazionale Felix Loch, ha dimostrato cosa si può ottenere grazie a perseveranza, impegno e continuità.

Il dream team formato da Tobias Wendl e Tobias Arlt ha raggiunto la perfezione, vincendo il terzo oro consecutivo nel doppio. C'erano dei dubbi sul fatto che le due leggende bavaresi potessero respingere l'assalto dei connazionali e campioni del mondo in carica Toni Eggert e Sascha Benecken. Ma al termine di un emozionante duello sulla nuovissima pista di Yanqing, i 'Tobys’ hanno vinto con un distacco di appena 0.099s.

Considerando la loro forza a livello individuale, non sorprende che Geisenberger, Ludwig e i Tobys abbiano difeso il titolo nella gara mista.

I 3 momenti migliori dello slittino a Pechino 2022

1- Ludwig diventa il medagliato più vecchio

Che Johannes Ludwig abbia vinto l'oro non è certo una grande sorpresa. Il tedesco era in ottima forma questa stagione e ha vinto il titolo assoluto di Coppa del Mondo.

Ma c'era qualcosa di speciale in questa vittoria, una vera e propria ricompensa per un atleta che ha riversato cuore e anima sullo slittino da quando ha iniziato a gareggiare nel 1996. Ci sono stati molti alti e bassi lungo la strada, tra cui la mancata qualificazione per due Olimpiadi e tanti quarti posti ai campionati del mondo.

Il fatto che abbia finalmente vinto l'oro a livello individuale otto giorni prima del suo 36esimo compleanno è una testimonianza della sua professionalità che gli ha permesso di restare in forma così a lungo.

Johannes Ludwig (Germania) festeggia dopo aver vinto l'oro nel singolo maschile di slittino Foto di Getty Images

2- Geisenberger fa la storia

Natalie Geisenberger era già considerata la GOAT dello slittino femminile in vista di Beijing 2022, ma ha confermato quel titolo non ufficiale diventando la prima donna in assoluto a vincere tre titoli a livello individuale.

Nonostante abbia interrotto la stagione 2019 per partorire, non ci ha messo molto a ritrovare la forma migliore e ha dimostrato che essere madre non è un motivo per smettere di inseguire i propri sogni.

Geisenberger è stata la regina della continuità a Pechino, facendo registrare due volte i tempi più veloci e chiudendo due volte con il secondo miglior tempo nelle quattro manche.

Natalie Geisenberger (Germania) posa con la medaglia d'oro vinta nel singolo femminile di slittino Foto di 2022 Getty Images

3 - I Tobys fanno tris

I campioni olimpici in carica Tobias Wendl e Tobias Arlt hanno faticato per trovare forma e continuità in questi Giochi Olimpici.

Ma i più esperti non si erano minimamente preoccupati, notando che una tendenza simile si era verificata prima di PyeongChang 2018, quando sono stati in grado di raggiungere il massimo livello di forma migliore quando contava di più.

Fedeli a quanto già fatto, si sono ripetuti a Pechino, senza mai farsi riprendere per fare la storia del doppio vincendo il terzo titolo consecutivo.

Le dichiarazioni

Sono campionessa olimpica per la quinta volta, ma è la prima volta da madre: è semplicemente fantastico. Mi sono allenato nei ritagli di tempo intorno al tempo dedicato a mio figlio. Penso che abbiamo fatto davvero un buon lavoro come famiglia. Vincere un altro oro è semplicemente fantastico e un momento molto speciale.

Natalie Geisenberger commenta il suo terzo titolo olimpico consecutivo.

Ha vinto poi un altro oro nell'evento a squadre.

Questa medaglia d'oro significa molto per me. Ho molti anni in questo sport alle spalle e tanti anni senza successi. Nel 2010 (Vancouver) e nel 2014 (Sochi) non mi sono qualificato per le Olimpiadi. Ho ottenuto molti quarti posti ai campionati del mondo, credo quasi cinque. Tante volte ho sfiorato il podio. Me lo porterò sempre dietro e sono felice di averlo fatto. Penso che questa medaglia sia il segno che ho fatto le cose per bene.

Johannes Ludwig riflette sulla sua carriera

È come se avessimo vinto la prima volta. Ogni successo è un nuovo successo. Sappiamo quanto abbiamo lavorato duramente e questo ci rende molto orgogliosi. Non è facile, 20 anni passati insieme, siamo come fratelli. Ci conosciamo da così tanto tempo e sono molto orgoglioso di lui. Ha fatto davvero un buon lavoro".

Tobias Arlt, che ha gareggiato insieme all'amico Tobias Wendl per oltre due decenni, parla della loro chimica sulle piste da slittino._

Tobias Wendl e Tobias Arlt (Germania) festeggiano l'oro nel doppio dello slittino Foto di Getty Images

Elenco di tutte le medaglie dello slittino alle Olimpiadi Invernali 2022

Singolo femminile:

Oro: Natalie Geisenberger (Germania)

Argento: Anna Berreiter (Germania)

Bronzo: Tatiana Ivanova (ROC)

Singolo maschile:

Oro: Johannes Ludwig (Germania)

Argento: Wolfgang Kindl (Austria)

Bronzo: Dominik Fischnaller (Italia)

Doppio:

Oro: Tobias Wendl and Tobias Arlt (Germania)

Argento: Toni Eggert and Sascha Benecken (Germania)

Bronzo: Thomas Steu and Lorenz Koller (Austria)

Squadre miste:

Oro: Natalie Geisenberge, Johannes Ludwig, Tobias Wendl and Tobias Arlt (Germania)

Argento: Madeleine Egle, Wolfgang Kindl, Thomas Steu and Lorenz Koller (Austria)

Bronzo: Eliza Tiruma, Kristers Aparjods, Mārtiņš Bots and Roberts Plūme (Lettonia)