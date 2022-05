Richard Carapaz: 6 curiosità sull'ecuadoriano protagonista del Giro d'Italia 2022

Richard Carapaz è nato in Ecuador e ha vinto la corsa su strada degli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, appena due settimane dopo essere salito sul podio del Tour de France 2021. È stato il vincitore del Giro d'Italia del 2019 e vice campione della Vuelta a España 2020. Dalla tappa 14, la Santena-Torino del 21 maggio scorso, si è messo addosso la Maglia Rosa, difendendola strenuamente quando mancano solo 3 tappe alla conclusione del Giro.

Sono tanti i fan di Richie Carapaz in giro per il mondo e molti degli aspetti della sua vita sono diventati un esempio che ispira e motiva, come la grande influenza che ebbe il papà perchè si dedicasse al ciclismo o il brutto incidente del 2014: trova un riferimento, abbi fiducia in chi crede in te e non mollare.

Olympics.com è andato in cerca di altri aneddoti della vita dello scalatore ecuadoriano e a proposito di Giro 2022...provate a indovinare il giorno del suo compleanno!

Gli rubarono la prima bici

Quando aveva 5 anni Richard Carapaz cominciò a montare in bicicletta. Ma la sua prima compagna di avventure gli venne presto rubata. Nessun problema in famiglia Carapaz: la seconda bici di Richie gliela costruì suo padre assemblando i pezzi di una BMX trovata nella spazzatura.

Il 'Chiquilín' di El Caramelo

Richard Carapaz è nato ed è cresciuto nel municipio di El Caramelo, una comunità facente parte della provincia del Charchi (Ecuador). Si tratta di una piccola località a circa 240 km di distanza da Quito, la capital del paese.

A El Caramelo, Carapaz è conosciuto con il soprannome di 'Chiquilín' (piccoletto), perchè Richie sgattaiolava ovunque e non si fermava mai. Diciamo che da piccolo non passava inosservato, soprattutto quando lo si vedeva sfrecciare sulla via che lo portava a scuola, in sella alla sua bici.

Il soprannome che poi gli venne riconosciuto internazionalmente è la 'Locomotora de Charchi', che contestualizza il campione nella sua regione natale, sottolineando allo stesso tempo la forza umile ma dirompente: provate a fermarlo voi, un treno!

Neisi Dajomes, un'ispirazione

Uno dei riferimenti da sempre riconosciuti dallo stesso Richard Carapaz è il ciclista Juan Carlos Rosero. Il corridore, morto nel 2013, fu l'ecuadoriano che "profanó il tempio del ciclismo colombiano" vincendone una delle corse storiche, la Clásica de Boyacá, nel 1992 e poi, nel 1993, la Vuelta a Colombia. Mito di un intero paese, Rosero aiutò personalmente Carapaz agli inizi della sua carriera.

I Giochi di Tokyo 2020 furono quelli di maggiore successo per l'Ecuador, incoronando due leggende dello sport di una nazione: Neisi Dajomes, nel sollevamento pesi, e appunto, Carapaz, entrambi oro di quell'edizione. E da quel momento Dajomes si è convertita in una nuova ispirazione per lo scalatore.

Richard Carapaz prima del ciclismo

Richard Carapaz è cresciuto in una famiglia di origini umili che si dedicava all'allevamento. Richie, sin da piccolo, ha sempre dato una mano alla fattoria di famiglia occupandosi degli animali e delle stalle. E a quanto pare rimane un'abitudine ancora viva: ogni volta che torna dai suoi si ricongiunge con la natura e con i doveri di quando era ragazzino, quando ancora il suo quotidiano non era fatto di vittorie e gare internazionali.

Graffiti davanti alla porta di casa

Sugli asfalti d'Italia, Francia e Spagna, lungo i percorsi dei Grand Tour, è molto facile incontrare scritte e graffiti che accompagnano e incitiano i corridori.

Ce n'è uno in particolare dedicato a Carapaz, ma si trova lontano dall'Europa.

Uno dei migliori amici dello scalatore ha realizzato un murales sulla strada che porta alla casa della famiglia Carapaz: un affresco sotto i piedi con tutte le grandi vittorie, compresi i cinque cerchi Olimpici, in omaggio alla sua vittoria a Tokyo 2020.

In realtà non si tratta della prima opera d'arte realizzata nella casa di famiglia. Secondo quanto ha raccontato Cristina, la sorella del ciclista a El Telégrafo, ce n'è stata un'altra fatta a quattro mani dai piccoli Carapaz: "Un giorno eravamo con Richard fuori casa e lui, avendo trovato un Cherry (lucido per le scarpe) mi ha detto che ci avremmo dipinto la casa. Eravamo piccoli, io facevo quello che mi diceva, e ci siamo messi al lavoro". Le buone intenzioni non avevano esattamente un odore sopportabile, e sua madre in pochi giorni si procurò vernice (vera!) e li mise a ridipingere il tutto.

Una cosa però non si potrà mai cancellare e sono i successi del 'Chiquilín'. Nè dall'asfalto, nè dai muri nè dalla memoria.

Giro (2022)- Finale con compleanno

Se vi state chiedendo come Richard Carapaz festeggerà il suo prossimo compleanno, basta che il 29 maggio vi sintonizziate sul Giro 2022. Ebbene sì, Richie è nato proprio il 29 maggio 1993. Chissà se i suoi 29 anni saranno particolarmente memorabili...