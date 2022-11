Nuovo sorteggio per l'assegnazione delle fasce orarie di acquisto

Parigi 2024 sta lavorando in maniera innvativa per questi Giochi: utilizzerà un sorteggio per assegnare le fasce orarie di acquisto per le prime due fasi di vendita dei biglietti. Questo metodo rende l'esperienza di acquisto più facile per coloro che sono stati sorteggiati, che avranno a disposizione una fascia oraria specifica di 48 ore tra il 15 febbraio e il 15 marzo 2023 per visualizzare la disponibilità dei biglietti in tempo reale, comporre i loro pack personalizzati e acquistare i pacchetti di biglietti selezionati.

La magia dei Giochi Olimpici risiede nella varietà di eventi sportivi presentati nella medesima festa dello sport. Per la prima volta, a Parigi 2024, il grande pubblico potrà personalizzare la propria esperienza ai Giochi attraverso i pacchetti di biglietti "Make Your Games" (tre sessioni per pacchetto di biglietti), sbizzarrendosi tra un'ampia scelta di sessioni.