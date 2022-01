Quando iniziano e come seguire dall'Italia i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022

Il conto alla rovescia sta per finire: il 2 febbraio inizieranno le prime competizioni delle Olimpiadi Invernali di Pechino. Ma come e su quali canali si potranno seguire i Giochi del 2022? Olympics.com vi dice dove trovare tutte le informazioni necessarie per non perdersi nemmeno una gara.