Prove discesa Olimpica, Dominik Paris comincia a fare sul serio

Ritardata di un'ora per il vento forte sulla pista “Rock” di Yanqing, la seconda prova della discesa Olimpica maschile non aiuta a interpretare il reale valore dei tempi staccati dagli atleti.

Il miglior tempo è di Kjetil Aamodt Kilde (NOR) in 1’43″72, davanti di 6 centesimi a Max Franz (AUT), e di 20 a Broderick Thompson (CAN), partito col pettorale 41. Ma tutti i favoriti per le medaglie sono nelle prime posizioni staccati di pochi decimi.

Dopo le incertezze di ieri, il migliore degli azzurri è finalmente Dominik Paris, quinto, staccato di 47 centesimi da Kilde, mentre è nono Christof Innerhofer a 57 centesimi dal leader e autore di un numero sul cambio di pendenza più impegnativo. Più attardato Matteo Marsaglia, a 1″10 dal norvegese.

La terza e ultima prova ufficiale è in programma per sabato 5 febbraio alle ore 11 locali (le 4 am italiane) e c'è apprensione per le condizioni meteo, col vento che rischia di condizionare anche la gara, in calendario domenica 6 febbraio, evento che assegnerà le prime medaglie dello sci alpino a Beijing 2022.

Ecco le dichiarazioni dei due italiani dopo la seconda prova cronometrata.

Dominik Paris: “Ho provato a sciare un po’ di più, e la sensazione non sembrava male, ma con il vento è difficile farsi un'idea. Non riuscivo a capire bene dove mi trovavo e ogni tanto sentivo gli sci scapparmi dai piedi. È stato comunque importante provare di nuovo le linee e tutto sommato non è andata male”.

Christof Innerhofer: “Le sensazioni sono buone. C’era davvero tanto vento, ed è difficile paragonare i tempi con quelli degli altri. Se prendi una folata di vento contrario puoi anche perdere cinque decimi”.