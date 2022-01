Un mese al via: i protagonisti più attesi a Beijing 2022 che non hanno vinto medaglie a PyeongChang 2018

Cadere all'ultimo momento durante la corsa per vincere una medaglia è una delle cose più frustranti che possano accadere a un atleta. Olympics.com racconta le storie di cinque atleti che hanno perso il podio a PyeongChang 2018, ma che sono tra i favoriti a Beijing 2022.

Joey Mantia (USA)

Lo statunitense Joey Mantia era una leggenda del pattinaggio in linea molto prima di dedicarsi a quello di velocità. A 24 anni aveva già vinto 28 titoli mondiali nella disciplina non Olimpica del pattinaggio a rotelle. Da quando è passato alla velocità, Mantia ha dimostrato tutto il suo carattere. Nel 2017 si laureò Campione del mondo di mass start e ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang arrivò quarto nella gara dei 1000 metri.

Dopo le Olimpiadi del 2018, Mantia vinse altri due titoli Mondiali di mass start, conquistando la sua ultima medaglia d'oro solo un mese e mezzo dopo aver contratto il Covid-19. Mantia festeggerà il suo 36° compleanno durante i Giochi di Pechino 2022 e, senza dubbio, spera di celebrarlo con una medaglia Olimpica.

Tina Herrmann (GER)

Tina Hermann arrivò a PyeongChang 2018 da 3 volte Campionessa del mondo di skeleton e al secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. Tuttavia, nonostante la sua buona forma, non riuscì a mettersi al collo una medaglia Olimpica. La stella tedesca arrivò quinta, a soli 8 centesimi di ritardo dalla medaglia di bronzo Laura Deas.

Nel periodo tra PyeongChang 2018 e Pechino 2022, Hermann ha aggiunto altre 4 vittorie ai campionati del mondo al suo curriculum. La 29enne tedesca è una delle atlete di skeleton più decorate al mondo, con una sola cosa a dividerla dalla grandezza assoluta: una medaglia Olimpica.

Pavel Krotov (ROC)

L'atleta di freestyle Pavel Krotov fece il suo debutto in Coppa del Mondo nel 2011 insieme al connazionale Ilya Burov. Entrambi si sono formati alla stessa scuola sportiva e hanno trascorso tutta la loro carriera agonistica fianco a fianco. Ai Giochi di PyeongChang 2018, il duo andò vicino a un'impresa: Burov si prese il bronzo nei salti, mentre Krotov concluse al quarto posto.

Pavel Krotov Foto di 2018 Getty Images

Ai Giochi Olimpici Invernali del 2022, Krotov avrà un'ottima possibilità di affiancare Burov sul podio. Tuttavia, se dovesse riuscirci, non sarà accanto a Ilya Burov ma al suo fratello minore, Maxim. Agli ultimi Campionati del mondo, il più giovane dei fratelli e Liubov Nikitina vinsero la medaglia d'oro nella gara a squadre mista di salti. La disciplina farà il suo debutto Olimpico a Beijing 2022.

Franziska Preuss (GER)

Franziska Preuss dimostrò il suo potenziale alle prime Olimpiadi Giovanili invernali nel 2012. A Innsbruck, la biatleta tedesca conquistò l'argento nell'inseguimento e l'oro in altre tre gare: sprint, staffetta mista e staffetta mista.

Ai Giochi del 2018 a Pyeongchang, Preuss andò a un passo dal podio, dopo essere arrivata quarta nella gara individuale. Spera di fare meglio a Pechino 2022, dopo un quadriennio Olimpico in cui è diventata la punta di diamante della squadra tedesca. La scorsa stagione arrivò terza nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Totsuka Yuto (JAP)

Lo snowboarder Totsuka Yuto, specializzato nell'halfpipe, era sulla strada giusta per centrare una medaglia a PyeongChang 2018. Tuttavia, le sue speranze andarono in fumo nel finale. Nel corso della sua seconda prova, l'allora 16enne cadde di schiena e fu trasportato in ospedale in barella.

Dopo quello sfortunato episodio, il giovane atleta è diventato mentalmente e tecnicamente più forte. Si è preso l'oro ai Campionati mondiali del 2021 ed è ottimista sulle sue possibilità in vista di Pechino 2022. "Ho molta fiducia in me stesso", ha detto. "Se gareggio come sono capace, posso vincere la medaglia d'oro".