Presentate le medaglie dei Giochi Olimpici Invernali di  Beijing 2022

Nell'ambito delle celebrazioni per i 100 giorni ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, oggi, il Comitato Organizzatore (BOCOG) ha svelato al grande pubblico il design delle medaglie che verranno assegnate ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2022.

Le medaglie di Beijing 2022 - chiamate "Tong Xin", che significa "insieme come una cosa sola" - sono composte da cinque anelli concentrici; il design mette insieme il riferimento agli antichi ciondoli cinesi in giada - decorati con cerchi concentrici - e i cinque cerchi, a simboleggiare la volontà dello spirito Olimpico di riunire i popoli, e lo splendore della condivisione in tutto il mondo dei Giochi Olimpici Invernali.

In linea con i principi del Comitato Organizzatore (BOCOG) - all’insegna di Giochi Olimpici "essenziali, sicuri e splendidi" -, la forma delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo è semplice e classica, in omaggio alle medaglie intarsiate di giada dei Giochi Estivi nel 2008, e sottolinea lo status di Pechino come prima "Dual Olympic City", ovvero di prima città al mondo a ospitare sia i Giochi Estivi che quelli Invernali.

I cinque cerchi Olimpici sono incisi al centro, sul fronte delle medaglie, mentre intorno sono incise le parole “XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022”, circondate da motivi di ghiaccio, neve e nuvole. Sul retro, lo stemma di Beijing 2022 è, anch'esso, in posizione centrale, mentre si può leggere in cinese la dicitura per esteso “Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022”(北京2022年第24届冬季奥林匹克运动会).

Sempre sul retro, sull'anello più esterno, è inciso il nome della medaglia dell'evento. L'anello è concavo, in continuità con il tradizionale design dei ciondoli di giada, e in questo senso la decorazione segue un intaglio molto delicato e poco profondo, basata sui pattern decorativi tradizionali cinesi.

Le medaglie dei Giochi Paralimpici Invernali si ispirano al medesimo concetto e seguono lo stesso concept delle medaglie Olimpiche. Per i Giochi Paralimpici Invernali, la parte centrale del fronte è incisa con il logo del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e circondata dalle parole "Beijing 2022 Paralympic Winter Games", in inglese e in Braille.