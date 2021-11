Podio inedito a Lech, prima vittoria in Coppa del Mondo per Andreja Slokar davanti a Thea Stjernesund e Kristin Lysdahl

Sotto una fitta nevicata, la 24enne slovena Andreja Slokar vince lo slalom parallelo femminile di Lech/Zuers (AUT), battendo nella finale A Thea Stjernesund (NOR) sabato 13 novembre. Nella finalina per il terzo posto, invece, l'altra norvegese Kristin Lysdahl (NOR) recupera nella seconda run contro l'azzurra Marta Bassino, che comunque riscatta la delusione di Soelden con un buon quarto posto.

È un podio del tutto inedito in Coppa del Mondo, con la slovena che centra la prima vittoria nel circus, mentre anche per le due giovani norvegesi sono le prime piazze d'onore della carriera. Era dal 2014, dai tempi di Tina Mazen, che una sciatrice slovena non vinceva una gara di Coppa del Mondo.

Distacchi ridotti e grande equilibrio negli ottavi, con Bassino, campionessa del Mondo della specialità e unica italiana ad aver superato le qualificazioni della mattina, che supera Andrea Ellenberger (SUI) grazie a una grande seconda run. La sorpresa del turno è l'eliminazione di Lara Gut Behrami (SUI), terza l'anno scorso qui, che sbaglia e va fuori contro l'emergente norvegese Marte Monsen.

Ai quarti, Stjernesund vince il derby norvegese contro la stessa Monsen, centrando il miglior risultato in assoluto in Coppa del Mondo. Seguita da Bassino, che come agli ottavi, recupera nella seconda run contro la specialista Lena Duerr (GER) qualificandosi per le semifinali. A queste si aggiungono Kristin Lysdahl (NOR), confermando quanto di buono si diceva sulla crescita della giovane e ambiziosa squadra norvegese, e la slovena Andreja Slokar, una delle favorite della vigilia.

Nelle semifinali A, dominio norvegese, con la Stjernesund che si impone su Bassino, penalizzata da un'uscita nella prima run per una placca di ghiaccio, mentre Lysdahl regola senza problemi la Slokar.

L'evento, valevole per la Coppa del Mondo FIS era il secondo appuntamento della stagione. L'unico altro parallelo stagionale in programma è quello a squadre miste, durante le Olimpiadi di Beijing 2022, il 19 febbraio.

Top 8 dello slalom gigante parallelo di Lech (AUT)

Andreja Slokar (SLO) Thea Stjernesund (NOR) Kristin Lysdahl (NOR) Marta Bassino (ITA) Sara Hector (SWE) Marte Monsen (NOR) Lena Duerr (GER) Tina Robnik (SLO)

Marta Bassino (ITA) in azione durante il gigante parallelo femminile di Coppa del mondo di sci a Lech. Foto di 2021 Getty Images

Calendario della Coppa del Mondo di Sci Alpino FIS 2021/22 - Donne (fino a dicembre)

Informazioni soggette a modifiche. Corretto a partire dall'8 ottobre, secondo il calendario della Coppa del Mondo FIS.

20-21 novembre 2021: Levi (Finlandia): slalom (x2)

Levi (Finlandia): slalom (x2) 27-28 novembre 2021: Killington (USA): slalom gigante, slalom

Killington (USA): slalom gigante, slalom 3-4-5 dicembre 2021: Lake Louise (Canada): discesa (x2), super-g

Lake Louise (Canada): discesa (x2), super-g 11-12 dicembre 2021: St. Moritz (Svizzera): super-G (x2)

St. Moritz (Svizzera): super-G (x2) 18-19 dicembre 2021: Val d'Isere (Francia): discesa, super-g

Val d'Isere (Francia): discesa, super-g 21 dicembre 2021: Courchevel (Francia): slalom gigante

Courchevel (Francia): slalom gigante 28-29 dicembre 2021: Lienz (Austria): slalom gigante, slalom

Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 - Programma delle gare di sci alpino

6 febbraio: discesa libera maschile (campione Olimpico in carica: Aksel Lund Svindal, NOR)

discesa libera maschile (campione Olimpico in carica: Aksel Lund Svindal, NOR) 7 febbraio: slalom gigante femminile (campione Olimpico in carica: Mikaela Shiffrin, USA)

slalom gigante femminile (campione Olimpico in carica: Mikaela Shiffrin, USA) 8 febbraio: super-g maschile (campione Olimpico in carica: Matthias Mayer, AUT)

super-g maschile (campione Olimpico in carica: Matthias Mayer, AUT) 9 febbraio: slalom femminile (campionessa Olimpica in carica: Frida Hansdotter)

slalom femminile (campionessa Olimpica in carica: Frida Hansdotter) 10 febbraio: combinata maschile (campione Olimpico in carica: Marcel Hirscher, AUT)

combinata maschile (campione Olimpico in carica: Marcel Hirscher, AUT) 11 febbraio: super-g femminile (campionessa Olimpica in carica: Ester Ledecka, )

super-g femminile (campionessa Olimpica in carica: Ester Ledecka, ) 13 febbraio: slalom gigante maschile (campione Olimpico in carica Marcel Hirscher, AUT)

slalom gigante maschile (campione Olimpico in carica Marcel Hirscher, AUT) 15 febbraio: discesa libera femminile (campionessa Olimpica in carica Sofia Goggia, ITA)

discesa libera femminile (campionessa Olimpica in carica Sofia Goggia, ITA) 16 febbraio: slalom maschile (campione Olimpico in carica Andre Myhrer, SWE)

slalom maschile (campione Olimpico in carica Andre Myhrer, SWE) 17 febbraio: combinata femminile (campionessa Olimpica in carica: Michelle Gisin, SUI)

combinata femminile (campionessa Olimpica in carica: Michelle Gisin, SUI) 19 febbraio: parallelo a squadre (campione Olimpico in carica: SUI)