Playoff Coppa del Mondo 2022: Italia e Portogallo in cerca del pass per la finale

Giovedì 24 marzo vanno in scena le semifinali dei playoff di qualificazione per Qatar 2022, con l'Italia campione d'Europa e il Portogallo che prima di potersi sfidare nella finale dovranno vedersela rispettivamente con Macedonia e Turchia.

Negli altri spareggi per gli ultimi 3 pass europei per il Mondiale qatarino, la Svezia del ritrovato Zlatan Ibrahimovic affronterà la Repubblica Ceca, il Galles di Gareth Bale la temibile Austria e la Scozia l'Ucraina, mentre la Polonia è già qualificata alla finale per l'esclusione della Russia.

Ecco sotto una preview delle semifinali.

Italia-Macedonia

Dai fasti di Wembley a luglio allo shock della mancata qualificazione Mondiale a causa dei due inattesi pareggi con la Svizzera, l'Italia campione d'Europa è passata dall'euforia alla depressione in pochi mesi.

Dopo lo choc iniziale, nel paese tutti si sono stretti intorno agli azzurri, consci che la mancata a Qatar 2022, la seconda di seguito al Mondiale, sarebbe una catastrofe nazionale. La prova d'appello nei playoff e anche qui la dea bendata non è stata amica della squadra di Roberto Mancini, visto che in caso di qualificazione alla finale, l'avversario potrebbe essere il temibilissimo Portogallo dell'ex Juve Cristiano Ronaldo.

L'Italia giocherà allo stadio Barbera di Palermo, rizollato per l'occasione, per evitare quella che sarebbe la seconda eliminazione ai gironi di fila, dopo quella dei Mondiali di Russia 2018.

A complicare i piani, Mancini dovrà affrontare la Macedonia senza la difesa titolare dell'Europeo: assenti per infortunio i due centrali titolari, Leo Bonucci e Giorgio Chiellini, e anche Giovanni Di Lorenzo, uscito malconcio dall'ultima sfida di campionato.

A sostituirli: Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi in mezzo e il milanista Sandro Florenzi a sinistra. A centrocampo, il ct azzurro si appoggerà alla qualità e al fosforo del trio Barella-Jorginho-Verratti mentre davanti, all'altro trio formato da Berardi-Immobile-Insigne. Il laziale, capocannoniere della A con 21 gol, è chiamato a una prova d'orgoglio: con 54 presenze e 8 gol è la colonna offensiva di Mancini ma deve assolutamente aumentare lo score azzurro.

Pronti a dar manforte il Gallo Belotti e un manipolo di giovani tra cui gli astri nascenti del Sassuolo, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori.

Da non sottovalutare la Macedonia di Blagoja Milevski che nonostante le assenze di Elmas e Kostadinov, renderà la vita dura agli uomini di Mancini, forte anche dello scalpo eccellente della Germania, battuta a sorpresa 2-1 in trasferta nel girone.

Portogallo-Turchia

Il Portogallo affronterà la Turchia a Porto, in quella che è probabilmente la partita più difficile da inquadrare.

Tutti gli occhi saranno puntati sul padrone di casa Cristiano Ronaldo: il giocatore del Manchester United ha battuto il record mondiale di gol internazionali durante il girone di qualificazione, ora ne ha 115 a suo nome.

Ma la Turchia, benché sfavorita non parte certo rassegnata. Da quando il quotato allenatore tedesco Stefan Kuntz ha preso il timone della squadra a settembre, sono migliorati a ogni partita e da allora sono ancora imbattuti. Il loro attaccante di riferimento, il 36enne Burak Yilmaz si assumerà la responsabilità del gol ma occhio all'interista Hakan Çalhanoglu, che potrebbe fare la differenza sulla trequarti.

La vincente giocherà contro la sopravvissuta tra Italia e Macedonia, il che significa che una tra Portogallo e Italia non si qualificherà sicuramente per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Gianluca Scamacca in allenamento prima della semifinale Italia-Macedonia. Foto di ClaudioVilla

Galles-Austria

Il Galles cercherà di continuare la sua striscia vincente di 16 partite in casa nella semifinale per Qatar 2022 contro l'Austria a Cardiff.

Per far questo, la squadra di casa avrà bisogno che il talismano Gareth Bale sia al meglio. Con tre gol e tre assist finora nei playoff, l'esterno del Real Madrid è semplicemente fondamentale per il successo, nonostante i ripetuti problemi di forma.

La difesa gallese dovrà anche dimostrare una forma perfetta, dato che l'Austria ha segnato quattro gol in ognuna delle ultime due partite, la doppia vittoria per 4-2 con Israele e per 4-1 con la Moldavia. Marko Arnautovic è l'uomo da tenere d'occhio nei transalpini.

Aspettatevi un'atmosfera speciale al Cardiff City Stadium, dove i tifosi gallesi saranno alle stelle per la loro prima partita di spareggio dalla Coppa del Mondo dal 1958.

Svezia - Repubblica Ceca

Nonostante il fatto che la Svezia giochi in casa, a Solna, i cechi si presentano al match leggermente favoriti.

Gli uomini di Jaroslav Silhavy non hanno raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo dal 2006, ma sperano di interrompere la striscia nonostante manchi il capocannoniere Patrik Schick per infortunio. Antonin Barak probabilmente sarà il prescelto per sostituirlo.

Detto questo, la sfida con la Svezia, arrivata ai quarti di finale nella Coppa del mondo del 2018, non è per nulla facile. Hanno vinto le ultime nove partite giocate a Solna e il quarantenne Zlatan Ibrahimovic è in forma e pronto a partire dall'inizio.

Il vincitore affronterà in finale la Polonia, già in semifinale per l'esclusione della Russia.

Programma: come seguire i playoff europei per Qatar 2022

Le semifinali dei playoff europei si giocano giovedì 24 marzo tutte con calcio d'inizio alle 20:45 CET.

In Italia le gare saranno trasmesse dalla Rai e dalle reti Mediaset.

Gli altri playoff per Qatar 2022

In Africa, cinque sfide vengono giocate con la formula andata-ritorno, con l'ultimo turno che si svolgerà venerdì 25 marzo. Il match più importante vedrà i finalisti della Coppa d'Africa Senegal ed Egitto incontrarsi di nuovo per un posto nella Coppa del Mondo 2022.

Ciò significa che uno dei giocatori del Liverpool Sadio Mane o Mohamed Salah non sarà presente in Qatar.

Nei playoff asiatici della Coppa del Mondo, giovedì 24 marzo l'Australia affronterà il Giappone, la Corea del Sud giocherà con l'Iran, il Libano ospiterà la Siria, il Vietnam se la vedrà con l'Oman e la Cina sfiderà l'Arabia Saudita.