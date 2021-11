Petra Vlhova: “Ora sono molto più libera e punto alle Olimpiadi”

Gestire la pressione è ormai parte essenziale dello sci alpino, uno sport in cui ogni piccolo errore può metterti fuori gara in un attimo, anche se sei uno dei migliori.

La slovacca Petra Vlhova lo sa bene, mentre si prepara a una stagione in cui la missione è quella di difendere il suo storico titolo nella classifica generale di Coppa del Mondo dello scorso anno, oltre a quella, naturalmente, di inseguire quella medaglia Olimpica che le è sfuggita finora ("Questo è il mio obiettivo principale", ha rivelato).

Ecco perché la specialista Liptovsky Mikulas ha collaborato con lei negli ultimi quattro anni per rafforzare la sua mente.

"Sto lavorando molto perché penso che sia importante lavorare sulla mente tanto quanto sugli sci", ha detto Vlhova in un'intervista esclusiva.

"C'è molta pressione dall'esterno, anche dai media. (Prendermi cura della mia mente) è ormai una parte importante del mio lavoro: ho un allenatore per il corpo, uno per la tecnica e devo anche prendermi cura della mia psiche".

La campionessa del mondo 2019 di gigante ha aggiunto al riguardo che sta facendo alcuni "esercizi" per controllare lo stress, ma preferisce non condividerli: "Yoga? No, niente del genere... non voglio dirvelo, è il mio segreto!", ha detto con un sorriso.

Petra Vlhova è arrivata terza nel primo gigante stagionale a Soelden, Austria. Foto di 2021 Getty Images

"Siamo esseri umani, non macchine"

Vlhova - giunta terza nell'evento di apertura della stagione a Soelden - ha ammesso che è importante parlare di salute mentale nello sport dopo che il topic è diventato uno dei principali argomenti di discussione durante le Olimpiadi di Tokyo 2020.

"Sono felice che quest'anno la gente abbia iniziato a parlare di salute mentale perché è un aspetto davvero importante", ha detto la 26enne, citando quanto accaduto alla superstar della ginnastica Simone Biles, che ha deciso di ritirarsi da alcuni eventi in Giappone per proteggere la sua integrità psichica.

"Siamo tutti esseri umani, non siamo macchine. Tutti per esempio pensavano che Simone Biles dovesse vincere a tutti i costi perché è la migliore. Ma non funziona così, perché lei non è una macchina, è umana, è una donna".

"Se a volte cade è normale... Siamo come tutti gli altri. Certo, abbiamo il talento e sappiamo come vincere, ma restiamo comunque esseri umani, non macchine. Quindi anch' io sono consapevole di essere brava, ma a volte può succedere che non vinca ed è normale perché questo è lo sport.

"È importante che iniziamo a parlare di questo in modo che la gente e i fan di tutto il mondo possano capire meglio la pressione che dobbiamo affrontare".

Il motocross mi aiuta!

Cambiare la routine quotidiana dell'allenamento ha giovato alla Vlhova durante l'estate.

"Fare qualcosa di diverso fa bene sia alla testa che al corpo. Io faccio motocross e salto anche sul trampolino. Lo trovo utile per la mia mente ma anche per il mio modo di sciare, perché quando guido una moto ho bisogno di forza, ho bisogno di essere sempre concentrata e stabile: è bello cambiare e provare qualcosa di diverso, e puoi allenare un sacco di cose", ha raccontato la sciatrice slovacca di maggior successo di tutti i tempi – aggiungendo che quest'anno i suoi impegni post Coppa del Mondo non le hanno permesso di andare in moto più di una volta.

Petra, che è una vera celebrità in Slovacchia ("Ora nel mio paese sono famosa come Peter Sagan"), sta anche cercando di abbassare la pressione quando parla delle sue rivali per la stagione, e per ciò vede l'ascesa di Katharina Liensberger come un'opportunità per spostare l'attenzione da lei e Mikaela Shiffrin.

"Sì, non siamo più solo io e Mikaela, ma ci sono anche Katharina e altre ragazze, come (Michelle) Gisin. Quindi è molto meglio forse per me, e anche per Mikaela, perché tutti parlavano solo di me e di lei. Quindi, anche per lo sport è un bene che qualcun altro stia venendo su".

Petra Vlhova: ora sono più libera

After parting company with Livio Magoni at the end of last season, Vlhova is now working with Mauro Pini of Switzerland, a former coach of both Lara Gut-Behrami and Tina Maze.

“I don’t like to talk about comparisons, but they are completely different as a person,” she said.

“It’s much better now than before. Everyone knows how Livio is, that he’s working a lot, and he was good for maybe three or four years, but after that he was sometimes too much.

“I feel now I have more freedom, but also confidence, as we agreed together to go more for quality. So everything is more calm and I feel less pressure. So I’m happy like this.”

After being the only racer to compete in each of the 31 events last season to secure the overall title, this time Vlhova and her team have a new approach.

“We will not do everything, but we will also di some speed events,” she explained.

“But as the season goes we will decide which race we want to go for, which race we can skip, and we’ll stay more 'quiet' and focused for GS or slalom.”

Dopo essersi separata da Livio Magoni alla fine della scorsa stagione, Vlhova sta ora lavorando con lo svizzero Mauro Pini, ex allenatore sia di Lara Gut-Behrami che di Tina Maze.

"Non mi piace fare paragoni, ma sono completamente diversi come persona", ha detto.

"Ora è molto meglio di prima. Tutti sanno com'è Livio, uno che lavora molto, ed è stato bravo forse per tre o quattro anni, ma dopo a volte era troppo".

"Sento che ora ho più libertà, ma anche fiducia, perché abbiamo concordato insieme di coltivare di più la qualità. Ora tutto è più tranquillo e sento meno pressione. Quindi sono felice così".

Dopo essere stato l'unica atleta a competere in ciascuno dei 31 eventi della scorsa stagione per assicurarsi il titolo generale, questa volta Vlhova e la sua squadra hanno un nuovo approccio.

"Non gareggeremo dappertutto, ma faremo anche alcuni eventi di velocità", ha spiegato.

"Ma man mano che la stagione va avanti decideremo quale gara fare e quale saltare, così resteremo più 'tranquilli' e concentrati per il GS o lo slalom".

Ho vinto tutto, tranne una medaglia Olimpica

A 26 anni la Vlhova – che ha anche vinto l'oro in slalom alle Olimpiadi Giovanili di Innsbruck 2011 – ha già preso parte a due Giochi Invernali con il miglior piazzamento in combinata a PyeongChang 2018 (5° posto).

"Quattro anni fa ero già competitiva ma non ero ancora pronta a vincere qualche medaglia. Ora posso dire di avere molta più esperienza, grazie anche alla Coppa del Mondo, quindi cercherò di usare ciò che ho imparato per Pechino".

"I Giochi Olimpici saranno la mia più grande sfida in questa stagione. Posso dire che ho vinto quasi tutto: ho una Sfera generale, haltre di disciplina, qualche medaglia Mondiale, ma mi mancano ancora un titolo alle Olimpiadi, quindi questo è l'obiettivo principale per me".

Dopo aver saltato lo slalom parallelo a Lech/Zuers, in Austria, la campionessa slovacca torna in gara questo weekend nel doppio slalom a Levi, Finlandia.