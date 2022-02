Pattinaggio di velocità: Bart Swings vince l'oro nella mass start maschile alle Olimpiadi di Beijing 2022

Pattinaggio di velocità: festa per Swings

A PyengChang 2018 aveva conquistato l'argento e qui, a Beijing 2022, cercava la rivincita. Missione compiuta per il belga Bart Swings, che si prende la medaglia d'oro nella mass start maschile ai Giochi Olimpici Invernali. Per la delegazione del suo Paese si tratta del primo oro e del secondo podio in assoluto in questa rassegna a cinque cerchi.

Il 31enne è stato bravo nella volata finale a mettere in fila la coppa sudcoreana formata da Chung Jae Won e Lee Seung-hoon, autrice di un intelligente gioco di squadra che ha portato i due atleti a lottare per la vittoria fino all'ultimo metro. Per i compagni di nazionale sono quindi arrivati un argento e un bronzo.

Nulla da fare invece per l'azzurro Andrea Giovannini, che ha perso velocità nell'ultima curva dopo un lieve contatto con un avversario che gli ha impedito di battagliare con i migliori dopo aver vinto la sua batteria di semifinale pochi minuti prima.

Questa gara ha chiuso ufficialmente il programma Olimpico maschile del pattinaggio di velocità.

IL PODIO DELLA MASS START MASCHILE DI PATTINAGGIO DI VELOCITÀ ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 2022

1 - Bart Swings (BEL)

2 - Chung Jae Won (KOR)

3 - Lee Seung-hoon (KOR)

11 - Andrea Giovannini (ITA)

Andrea Giovannini: "Avrei voluto un finale diverso"

Le parole del pattinatore azzurro ai microfoni di Rai Sport al termine della gara:

"È stata la gara che volevo, con ritmo sostenuto. Le curve sono sempre state controllate, sono sempre stato nella posizione giusta dietro a Bart (Swings), Livio (Wenger) e al coreano. Nel trovare la posizione ho perso l'attimo, sono rimasto dietro e dopo un po' di sgomitate sono rimasto làL'Olimpiade è stata una bella emozione, tanti momenti belli nel pre-gara. È stato bello, mi sarebbe piaciuto concluderla in maniera diversa. Devo finire bene questa stagione, sono terzo in Coppa del Mondo nella mass start e voglio finire in bellezza".

Queste invece le dichiarazioni del neo campione Olimpico, Bart Swings:

"È pazzesco. Dall'argento all'oro, è incredibile. Dopo le ultime Olimpiadi ho detto: 'Ho una medaglia d'argento, sono super felice’. Voglio sempre alzare l'asticella al livello successivo e dopo l'argento arriva l’oro. Sapevo fosse un sogno su cui lavorare. Sapevo che oggi tutto poteva succedere. Volevo solo andare il più veloce possibile e alla fine ci sono riuscito. Ancora non riesco a crederci. Avevo molta pressione. Per me stesso, perché avevo quell'obiettivo e volevo raggiungerlo. Ma sapevo anche che nella mass start tutto poteva succedere. Ero super nervoso gli ultimi giorni. Era una medaglia che desideravo ardentemente. Stavo aspettando da tre settimane e ho visto molti altri atleti vincere ori a alla fine lo vuoi anche tu. Ha funzionato ed è semplicemente incredibile. Quell'argento a PyeongChang era già incredibile perché penso che fossero passati circa 20 anni da quando avevamo vinto una medaglia. È incredibile. Non vedo l'ora di tornare a casa con la mia famiglia e i miei amici. Non li vedo da molto tempo a causa del Covid-19. Sarà fantastico vederli e mostrare loro la medaglia d'oro. È stata dura non vederli, ma ne è valsa la pena".

Pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: risultati e podi degli uomini

500 METRI

1 - Gao TINGYU (CHN)

2 - Cha MIN-KYU (KOR)

3 - Wataru MORISHIGE (JAP)

1000 METRI

1 - Thomas KROL

2 - Laurent DUBREUIL (CAN)

3 - Havard Holmefjord LORENTZEN (NOR)

1500 METRI

1 - Kjeld NUIS (NED)

2 - Thomas KROL (NED)

3 - Kim MIN-SEOK (KOR)

5000 METRI

1 - Nils VAN DER POEL (SWE)

2 - Patrick ROEST (NED)

3 - Hallgeir ENGEBRATEN (NOR)

10.000 METRI

1 - Nils VAN DER POEL (SWE)

2 - Patrick ROEST (NED)

3 - Davide GHIOTTO (ITA)

INSEGUIMENTO A SQUADRE

1 - Norvegia

2 - ROC

3 - Stati Uniti

MASS START

1 - Bart Swings (BEL)

2 - Chung Jae Won (KOR)

3 - Lee Seung-hoon (KOR)

Pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: risultati e podi delle donne

500 METRI

1 - Erin JACKSON (USA)

2 - Miho TAKAGI (JAP)

3 - Angelina GOLIKOVA (ROC)

1000 METRI

1 - Miho TAKAGI (JAP)

2 - Jutta LEERDAM (NED)

3 - Brittany BOWE (USA)

1500 METRI

1 - Ireen WÜST (NED)

2 - Miho TAKAGI (JAP)

3 - Antoinette DE JONG (NED)

3000 METRI

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA)

3 - Isabelle WEIDEMANN (CAN)

5000 METRI

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Isabelle WEIDEMANN (CAN)

3 - Martina SABLIKOVA (CZE)

INSEGUIMENTO A SQUADRE

1 - Canada

2 - Giappone

3 - Olanda

MASS START

1 - Irene SCHOUTEN (NED)

2 - Ivanie BLONDIN (CAN)

3 - Francesca LOLLOBRIGIDA (ITA)

