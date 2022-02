Pattinaggio di velocità mass start donne - Francesca Lollobrigida bronzo - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Francesca Lollobrigida si prende il secondo podio della sua Olimpiade di Beijing 2022 conquistando il bronzo nella mass start. Per la 31enne, già argento nei 3000 metri, è stata una finale molto tattica.

Dopo aver vinto la sua batteria di semifinale, l'atleta laziale è rimasta in gruppo fino all'ultimo giro prima di partire poi per una volata che l'ha vista arrivare dietro a due avversarie. Dopo l'amaro quarto posto centrato a PyeongChang 2018 nella stessa specialità, è quindi arrivato il riscatto per la portabandiera dell'Italia nel corso della Cerimonia di Chiusura.

Le parole della pattinatrice azzurra al termine della gara:

"Sono abbastanza felice perché è la mia seconda medaglia individuale. Sono solo un po' triste perché ho perso un po' di velocità nell'ultimo giro, ma fa parte del gioco. Sono comunque felice. All'inizio quasi odiavo le gare di distanza specifiche. Quindi, quando sono arrivata alla mass start, ho pensato: 'OK, questa è la mia occasione’. Quattro anni fa ci sono andata così vicina ed è stato così brutto per me. Ma quel brutto momento è ciò che mi ha portato qui, quindi sono grata per il mio passato e per quegli errori che mi hanno portato qui".

Questo video sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 marzo (00:01 PST|03:01 EST).