Shcherbakova è oro Olimpico a Beijing 2022 nel pattinaggio di figura. Argento Trusova, bronzo Sakamoto

Doppietta ROC nel pattinaggio di figura femminile

La Campionessa del mondo Anna Shcherbakova (ROC) è ora anche campionessa Olimpica.

Shcherbakova ha vinto il pattinaggio libero femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 giovedì allo Stadio Indoor della Capitale, firmando un punteggio personale di 175,75 per un totale di 255,95, riuscendo così a balzare in prima posizione.

La 17enne era seconda dopo il programma breve, ma il titolo Olimpico è arrivato dopo il completamento di due ottimi salti quadrupli nel pattinaggio libero, tra cui uno in combinazione.

La sua compagna di allenamento Alexandra Trusova ha vinto l'argento con un punteggio totale di 251.73, mentre Sakamoto Kaori del Giappone ha messo in bacheca la medaglia di bronzo, arrivando a 233.13.

La leader del programma breve Kamila Valieva è caduta in due occasioni nel programma libero, finendo al quarto posto. Ha lottato per rimanere in piedi su un quad Salchow e triplo Axel per aprire il suo programma ed è poi caduta su una combinazione quad toe-triplo Salchow. Il suo punteggio si è fermato sui 224,09 complessivi, che significano quarto posto.

I risultati sono provvisori.

Le parole della vincitrice: “Ancora non ho realizzato che le mie Olimpiadi siano finite. So soltanto di aver pattinato in maniera pulita, sono così felice che non ho ancora realizzato il risultato. Sono stata in tante competizioni. Ogni competizione è una bella esperienza per me. Dopo ognuna, so come devo migliorare, come pattinare in maniera pulita e come concentrarmi. Queste esperienze mi hanno aiutato. Sono solo felice, non ho ancora realizzato cosa è successo".

LA TOP 3 DELL'EVENTO

1 - Anna Shcherbakova (ROC)

2 - Alexandra Trusova (ROC)

3 - Kaori Sakamoto (JAP)

