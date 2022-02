Pattinaggio di figura, danza su ghiaccio: le parole della coppia azzurra Fabbri e Guignard dopo il quinto posto di Beijing 2022

Il punteggio di 207.05 dei giudici ha premiato la solida e tecnicamente brillante prestazione della coppia azzurra Charlène Guignard e Marco Fabbri.

Olimpics.com li ha raggiunti in zona mista, dove non hanno potuto contenere la soddisfazione per il risultato:

Marco Fabbri: "E' un mix di emozioni perché eravamo molto rilassati prima dell'inizio del programma, ma appena iniziato c'è stato subito un momento difficile per noi, fisicamente e mentalmente. Il nostro inizio non è stato perfetto, ma siamo comunque riusciti a riportare tutto sul livello che volevamo. Abbiamo fatto alcuni errori, non è stata esattamente la performance che speravamo, ma è stata comunque molto buona, quindi andiamo a casa con volti molto felici e sorridendo."

Charlène Guignard: "Siamo molto felici della nostra performance, abbiamo ballato molto bene, abbiamo migliorato di due posti quindi siamo molto contenti. Eravamo molto vicini all'altra coppia."

Marco Fabbri: "Noi speravamo in un posto tra il quinto e il settimo, settimo sarebbe stato buono, quinto fantastico, e così è stato. Siamo sempre realisti: ovviamente il sogno per tutti è salire sul podio, ma sapevamo che sarebbe stato molto molto difficile perché le prime quattro coppie sono molto forti, quindi sapevamo che in queste Olimpiadi non saremmo stati in grado di combattere per i primi quattro posti."

Questo successo è ancora più emozionante, perchè arriva dopo un periodo non facile, tanto a livello psicologico che emotivo, dovuto alla pandemia ancora in corso:

Marco Fabbri: "Il più grande stress non è sul ghiaccio, perché sul ghiaccio ci prepariamo nello stesso modo di sempre. Il problema è fuori dal ghiaccio: la vita che stiamo vivendo è molto difficile, non possiamo vedere gli amici, neanche la nostra famiglia, ho visto i miei genitori solo il giorno di Natale dopo aver fatto il test Covid perché non volevo correre alcun rischio, e non li vedevo da settembre. Anche se viviamo molto vicini, a quindici minuti, per non correre alcun rischio non ci siamo visti, perché in ogni competizione veniamo controllati, e se siamo positivi dobbiamo fermarci e non possiamo competere."

