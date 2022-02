Pattinaggio di figura a Beijing 2022 – tutti i risultati, i momenti top e i record

Tra lo strepitoso oro di Nathan Chen e la prestazione di Sui Wenjing e Han Cong, capace di rapire un'intera nazione, l'evento di pattinaggio di figura dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 è stato semplicemente indimenticabile.

Chen, proprio come i pattinatori di coppia Sui e Han e il duo di danza su ghiaccio formato da Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, era in cerca di riscatto quattro anni dopo la delusione di PyeongChang 2018.

Tutti loro hanno ottenuto, al Capital Indoor Stadium, esattamente ciò che cercavano, e anche qualcosa in più in fatto di sogni che diventano realtà.

Anna Shcherbakova quasi non riusciva a credere di essere diventata campionessa Olimpica pur avendo eseguito due quadrupli nel programma libero, superando la compagna di squadra Alexandra Trusova, che ha completato cinque quadrupli nel programma libero, ottenendo l'argento.

I risultati dell'evento individuale femminile sono provvisori come quelli dell'evento a squadre, con cui il ROC ha aperto i Giochi facendo sfoggio di una strepitosa prestazione di squadra e precedendo USA e Giappone nella terza esibizionw dell'evento a squadre dei Giochi Invernali.

Ripercorriamo oltre due settimane di pattinaggio a Beijing, con tutti i titoli Olimpici in palio.

Riepilogo delle discipline: Chen e Shcherbakova guidano l'armata d'oro

Quattro anni dopo un mezzo disastro nel programma corto, Chen inseguiva il trionfo nel pattinaggio maschile.

Il tre volte campione del mondo si è portato in testa nel programma cortto e non si è più voltato indietro, pattinando sulle note di "Rocket Man" di Elton John nel programma libero e lasciandosi alle spalle il campione dei Giochi Olimpici Giovanili di Losanna 2020, Kagiyama Yuma, argento, e Uno Shoma, bronzo.

Il Giappone ha centrato il secondo, terzo e quarto posto, con Hanyu Yuzuru che ha effettuato un tentativo storico nel programma libero con un quadruplo Axel senza precedenti. L'eredità di di Hanyu è in buone mani: Uno ha conquistato la sua seconda medaglia individuale consecutiva ai Giochi, mentre Chen è diventato il settimo pattinatore americano a vincere l'oro - il primo dopo Evan Lysacek a Vancouver 2010.

Mentre le accuse di doping circondavano l'evento femminile, la prima classificata nel programma corto Kamila Valieva non è stata in grado di esprimere la stessa brillantezza nel programma libero, esibendosi per ultima e cadendo due volte. Il suo passo falso ha permesso alla compagna di squadra Shcherbakova, 17enne Campionessa del mondo in carica, di conquistare il tiolo Olimpico in virtù di due esibizioni quasi impeccabili.

Mentre i quadrupli hanno permesso a Trusova di ottenere l'argento, la giapponese Sakamoto Kaori volava di salto triplo in salto triplo e grazie alla sua esperienza (sesto posto ai Giochi del 2018) ha regalato al Giappone la quarta medaglia assoluta in un evento individuale femminile di pattinaggio Olimpico.

La sua compagna di squadra Higuchi Wakaba è diventata la quinta pattinatrice ad eseguire con successo un triplo Axel alle Olimpiadi - riuscendoci sia nel programma corto che in quello libero e piazzandosi al quinto posto finale.

Quattro anni fa, le lacrime della coppia cinese Sui/Han erano state di altro tipo. Il duetto si era piazzato al secondo posto a PeyongChang, battuti da Aljona Savchenko e Bruno Massot per soli 0,43 punti, e si erano dovuti accontentare della medaglia d'argento.

Ma i favoriti del pubblico di casa hanno saputo scrivere un finale diverso a Beijing, nell'ultimo evento di pattinaggio dei Giochi, esibendosi in un raro quadruplo avvitamento nel programma libero e chiudendo in vetta per - indovinate un po' - meno di un punto. L'argento è andato a Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, mentre i loro compagni di squadra del ROC Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov si sono aggiudicati il bronzo.

Esiste qualcuno di più affascinante da guardare nel pattinaggio di Papadakis/Cizeron? La coppia francese quattro volte campione del mondo ha confermato di essere di un altro livello nelle sue esibizioni Olimpiche, pur avendo gareggiato poco dall'inizio della pandemia. I due hanno battuto i campioni del mondo in carica Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, così come i compagni di allenamento statunitensi Madison Hubbell e Zach Donohue.

Proprio come Sui e Han, anche Papadakis/Cizeron hanno migliorato il loro piazzamento Olimpico di una posizione rispetto a quattro anni prima. .

Cuori grandi e presenza di spirito

La vittoria di Sui/Han tra le coppie è stata monumentale: per la Cina è stata la sesta medaglia a coppie negli ultimi 20 anni alle Olimpiadi, ma solo la seconda d'oro. Han ha svelato che in molti gli avevano sconsigliato di inseguire il loro sogno dal momento che sono entrambi piccoli di statura - ma l'allenatore Zhao Hongbo (campione Olimpico nel 2010) è sempre stato dalla loro parte:

"Siamo partiti da sfavoriti, nessuno credeva che potessimo fare pattinaggio a coppie a causa della nostra [statura] - e ora siamo campioni Olimpici," ha detto Han ai giornalisti dopo la loro vittoria. "Questo è un viaggio incredibile... Volevamo mostrare alla gente che si può fare, non importa come. Basta volerlo ed essere coraggiosi".

Mentre Sui e Han lottavano controcorrente, Papadakis/Cizeron cercavano di assicurarsi che fosse tutto vero: "Mi sembra di guardare un film sulla mia vita", ha detto Gabriella dopo il loro trionfo nella danza sul ghiaccio.

E se volessero davvero guardare un film che parla di loro, i due potrebbero farlo: la coppia è infatti tra i protagonisti di una docu-serie in 12 puntate su Olympics.com, On Edge, che documenta il loro viaggio a Beijing. Il 13esimo episodio arriverà a metà marzo.

Lo stress di un'Olimpiade è enorme, anche per una coppia che lavora insieme da anni: "Penso di non essere mai stato così stressato in vita mia, ma c'era anche una sorta di serenità", ha detto Cizeron alla TV francese. "Sapevamo di poter fare affidamento sui nostri allenamenti e su noi stessi sul ghiaccio. Abbiamo alle spalle 17-18 anni di partnership. Potevamo contare su questo, ma è stato comunque stressante".

E per quanto riguarda il futuro? Papadakis pensa solo all'oro, per ora: "Il futuro non esiste in questo momento", ha detto.

Elenco di tutte le medaglie: pattinaggio di figura - Beijing 2022

Oro - ROC Argento - Stati Uniti Bronzo - Giappone

Indivuduale uomini

Oro - Nathan Chen (USA) Argento - Kagiyama Yuma (JPN) Bronzo - Uno Shoma (JPN)

Individuale donne

Oro - Anna Shcherbakova (ROC) Argento - Alexandra Trusova (ROC) Bronzo - Sakamoto Kaori (JPN)

Coppie

Oro - Sui Wenjing e Han Cong (CHN) Argento - Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov (ROC) Bronzo - Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov (ROC)

Danza sul ghiaccio