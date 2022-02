Pattinaggio di velocità 3000 metri donne - Francesca Lollobrigida - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Nel corso della stagione, tra Coppa del Mondo ed Europei, si era già abituata al podio. Per tutti gli atleti, si sa, il vero banco di prova sono le Olimpiadi e lei non ha fallito. Francesca Lollobrigida è stata la prima atleta italiana a conquistare una medaglia nel corso delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022. Messa da parte la delusione del quarto posto nella mass start di PyeongChang 2018, la portabandiera azzurra in occasione della Cerimonia di Chiusura ha dimostrato tutto il suo valore anche nella rassegna sportiva più prestigiosa al mondo.

Ecco le dichiarazioni dell'emozionatissima 31enne romana dopo l'argento centrato nei 3000 metri: "Ho bisogno di più tempo per pensare a come mi sento. È stata una gara pazzesca. Ero felice di essere nell'ultima manche con tutte le pattinatrici più forti. Pensavo solo a spingere e spingere... c'è stato un momento in cui ero davanti. Ho pensato a mio marito e alla mia famiglia che facevano il tifo per me".

Questo video sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 marzo (00:01 PST|03:01 EST).