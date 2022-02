Pattinaggio di figura a coppie a Beijing 2022: trionfo Cina con Sui/Han, il resto del podio è ROC

Favola Sui/Han, rivincita in casa dopo l'argento di PyeongChang

Bellissima gara nel pattinaggio artistico a coppie, evento di chiusura del programma Olimpico allo Stadio indoor della Capitale.

A trionfare è la coppia cinese SUI Wenjing / HAN Cong, che, col punteggio di 239.88 riscatta l'argento di quattro anni fa a PyeongChang 2018 grazie a salti lanciati perfetti e a un quadruplo twist.

Appena dietro la sublime coppia ROC TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir (239.25), argento davanti agli altri ROC MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr (237.71).

Non cambiano le posizioni in classifica nel programma libero del pattinaggio artistico di coppie, con le prime quattro posizioni che sono le stesse del programma corto. Sui/Han riportano la Cina sul gradino più alto del podio Olimpico dai tempi dei connazionali SHEN Xue / ZHAO Hongbo, oro a Vancouver 2010.

Per Tarasova/Morozov l'argento è invece il primo podio Olimpico, dopo il quarto posto del 2018.

Grazie a quest'ultimo titolo, la Cina con 9 ori totali stabilisce il record di ori a un'Olimpiade Invernale nella sua storia.

In gara per l'Italia c'erano le coppie GHILARDI Rebecca/AMBROSINI Filippo e DELLA MONICA Nicole/GUARISE Matteo, con i primi che si sono classificati al 13mo e i secondi al 14mo posto della classifica finale.

IL PODIO OLIMPICO DEL PATTINAGGIO ARTISTICO A COPPIE

SUI Wenjing / HAN Cong (CHN)

Evgenia TARASOVA e Vladimir MOROZOV (ROC)

MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr (ROC)

Le dichiarazioni dei protagonisti

Vladimir MOROZOV (ROC) - argento

"Abbiamo solo fatto quello che facevamo prima. Non è stato particolarmente difficile. Abbiamo solo svolto il nostro programma per come fatto in allenamento. Non abbiamo sentito molto stress. Ci sentiamo come se avessimo pattinato insieme, quindi è andato tutto liscio per noi. Abbiamo lavorato per anni per ottenere questa medaglia, quindi solo ottenerla significa molto per noi".

Aleksandr GALLIAMOV (ROC) - bronzo

“Siamo molto orgogliosi: abbiamo fatto bene tutti i nostri elementi. Non abbiamo molto tempo per rilassarci ora perché dobbiamo prepararci per le nostre future competizioni".

"È un grande momento per noi, solo per poter rivedere le nostre famiglie e mostrare che ciò che abbiamo ottenuto qui è molto importante ed emozionante per noi".

Anastasia MISHINA (ROC) - bronzo

"Siamo molto felici di essere riusciti a pattinare bene e di mostrare cosa possiamo fare a questi Giochi Olimpici".

“Una delle cose più belle dei Giochi Olimpici è che una volta che ti sei esibito qui, così tante persone con cui non hai parlato in 10 o 15 anni ti inviano un messaggio, si mettono in contatto e ti supportano. È stata un'esperienza molto bella qui.”

Rebecca Ghilardi (ITA)

"Oggi siamo felici di aver dimostrato che il lavoro che c'è dietro è davvero tanto, siamo fieri di averlo dimostrato e ci siamo goduti questa serata. Per noi, per il nostro team, per tutti. Grazie di cuore a chi ci ha aiutato ad arrivare qui.Quattro anni sono lunghi, ma anche rapidi".

"Torniamo a casa con più consapevolezza, siamo qui perché ce lo siamo meritati e questa è una spinta per il futuro. In tre settimane abbiamo vissuto tanto e non cambierei nulla".

Filippo Ambrosini (ITA)

"È stata una stranissima Olimpiade, tre settimane di tante emozioni forti, un'attesa veramente lunga. Tenere duro è qualcosa che non abbiamo mai provato, soprattutto in una competizione così importante. Ci eravamo preparati tanto, ho detto a Rebecca che non avevamo nulla da perdere, ma solo da dimostrare quanta passione ci mettiamo in questo sport. Il lavoro è riuscito, è un sogno che si realizza".

"Mi sono venute in mente immagini di quando ero piccolo, mi emoziono. Devo dire grazie a me stesso e a Rebecca, che mi ha aiutato ad arrivare fin qui".

Nicole Della Monica (ITA)

"Sono felice che sia finita ma anche triste, forse è stata l'ultima competizione insieme. Quello che ci siamo detti prima di venire qui era di vivere alla giornata, dopo questa torneremo a casa, ci sederemo a tavola con un caffè e parleremo del futuro. È dura pensarci, ma alla nostra età è giunto il momento di pensare al futuro".

"Probabilmente resteremo nello sport, perché amiamo la nostra disciplina. Ci piacerebbe aiutare i più giovani perché non è sempre facile, ma se fai sempre le cose giuste puoi venire a capo di tutto".

Federico Guarise (ITA)

"È molto triste e difficile dire addio, avremmo voluto pattinare un po' meglio oggi, ma lo abbiamo fatto per noi. Non per i punti o per il ranking, solo per noi".

"Quindi torniamo a testa alta, ce l'abbiamo fatta a essere qui e ce la godiamo. Prima pensavamo di uscirne per un po', ma poi realizzi che è parte di te e vuoi dare qualcosa ai più giovani. Noi possiamo dare tanto alla federazione, ai ragazzi e al pattinaggio di figura. Magari prima un piccolo break per le vacanze, poi torneremo".