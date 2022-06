Paris 2024: le categorie di peso nel takewondo ai prossimi Giochi Olimpici

Il taekwondo è uno degli sport Olimpici che meno è cambiato dal suo debutto a cinque cerchi, e la sua continuità si confermerà anche a Parigi 2024.

In linea con l'obiettivo del CIO di raggiungere la piena uguaglianza di genere, il numero di categorie maschili e femminili nel taekwondo è esattamente lo stesso per ogni sesso.

Il taekwondo è stato inserito per la prima volta nel programma Olimpico di Sydney 2000, con otto medaglie (quattro per donne e quattro per uomini) - e da allora sono rimaste le stesse in ogni edizione dei Giochi, compresa quella di Parigi 2024.

Scopri di più sulle categorie di peso del taekwondo e sulle prospettive per Parigi 2024.

LEGGI ANCHE: Le categorie di peso nel pugilato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

Categorie di peso nel taekwondo per Parigi 2024

Categorie di peso maschili

-58kg

-68kg

-80kg

+80kg

Categorie di peso femminili

-49kg

-57kg

-67kg

+67kg

Va tenuto presente che il taekwondo assegna quattro medaglie per classe di peso: l'oro e l'argento della finale, con due bronzi per categoria.

LEGGI ANCHE: Le categorie di peso nel judo ai Giochi Olimpici d Parigi 2024.

Cosa è successo nel taekwondo a Tokyo 2020

Il taekwondo ha assistito a un cambio della guardia a Tokyo 2020, con sette delle otto medaglie d'oro che hanno vinto il loro primo titolo Olimpico.

Tra queste, la vittoria di Anastasija Zolotic è stata doppiamente incredibile, poiché è diventata la più giovane star del taekwondo a Tokyo 2020 a vincere l'oro, all'età di 18 anni. È anche diventata la prima medaglia d'oro Olimpica di taekwondo per gli Stati Uniti.

Tokyo 2020 ha visto una competizione di alta qualità su tutta la linea, con alcuni titoli decisi negli ultimi secondi dell'incontro finale, tra cui la vittoria di Ulugbek Rashitov dell'Uzbekistan su Bradly Sinden della Gran Bretagna, decisa negli ultimi otto secondi, e la vittoria di Panipak Wongpattanakit della Thailandia sulla spagnola Adriana Cerezo, decisa negli ultimi sette secondi.

Per l'italia, Vito dell'Aquila è entrato nella storia conquistando la prima medaglia azzurra nella disciplina e mettendo, tra gli altri, a tappeto il favorito coreano Jun Jang, in semifinale.

La serba Milica Mandic è stata l'unica precedente campionessa Olimpica a rivendicare il titolo, sebbene non fosse la campionessa in carica, e avesse vinto l'oro a Londra 2012.

Nonostante le categorie di peso siano rimaste le stesse per Parigi 2024, mettetevi comunque comodi perchènon mancheranno le sorprese.