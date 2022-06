Paris 2024: le categorie di peso nella lotta ai prossimi Giochi Olimpici

La lotta è uno degli sport più antichi del programma Olimpico ed è stato presentato per la prima volta ai Giochi moderni nel 1896.

Fino ad Atene 2004, erano in programma solo eventi maschili, ma quattro anni dopo sono state aggiunte quattro categorie femminili.

Da allora, il numero degli eventi femminili è aumentato e ci saranno sei categorie di peso per le donne ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e 12 per gli uomini.

Categorie di peso nella lotta per Parigi 2024

Categorie di peso femminili

Libera 50 kg

Libera 53 kg

Libera 57 kg

Libera 62 kg

Libera 68 kg

Libera 76 kg

Categorie di peso maschili

Greco-romana 60kg

Greco-romana 67kg

Greco-romana 77kg

Greco-romana 87kg

Greco-romana 97kg

Greco-romana 130kg

Libera 57kg

Libera 65kg

Libera 74kg

Libera 86kg

Libera 97kg

Libera 125kg

Cosa è successo nella lotta a Tokyo 2020

Le donne giapponesi hanno dominato i Giochi di casa, a Tokyo 2020, presso la Makuhari Messe Hall. Hanno vinto quattro medaglie d'oro delle sei offerte, con le sorelle Kawai Yukako e Kawai Risako entrambe trionfatrici, a 24 ore di distanza.

Un altro momento clou degli eventi femminili è stato nella classe 68kg, dove la storia è stata scritta due volte: Blessing Oborududu è diventata la prima nigeriana in assoluto a raggiungere una finale Olimpica e Tamyra Mensah-Stock, degli Stati Uniti, è diventata la prima donna di colore in assoluto a salire sul podio.

Momenti storici anche nella categoria maschile. Myles Nazem Amine ha trionfato sulla medaglia d'argento mondiale 2019, Deepak Punia dell'India, nel match per la medaglia di bronzo di 86 kg stile libero, diventando il primo atleta sammarinese a vincere una medaglia nella lotta Olimpica.

Nella stessa categoria, la partita per la medaglia d'oro ha prodotto un incontro indimenticabile quando David Taylor, noto come "Magic Man", del Team USA, ha battuto Hassan Yazdani della Repubblica Islamica dell'Iran. Si è trattato di una sconfitta drammatica per Yazdani, che sperava di diventare il primo duplice campione Olimpico nella storia della sua nazione. Tuttavia due mesi dopo, l'iraniano ha battuto Taylor nella finale del Campionato del Mondo 2021.

C'è stata un'altra rimonta nella semifinale della libera 57kg, Ravi Kumar era sotto 9-2 contro il kazako Nurislam Sanayev, ma il lottatore indiano ha ribaltato l'incontro. In tal modo, è diventato solo il secondo lottatore indiano a raggiungere una finale Olimpica.

Anche Gable Steveson degli Stati Uniti (all'epoca 21 anni) ha mostrato la sua forza di carattere nella finale di 125 kg della lotta libera. A 10 secondi dalla fine, il punteggio era 8-5 per Geno Petriashvili. Tuttavia, due takedown dell'americano hanno portato i punteggi sull'8-10. Dopo Tokyo 2020, la medaglia d'oro ha firmato un contratto pluriennale con la WWE (World Wrestling Entertainment), a settembre 2021.

Tra i veterani della disciplina, la superstar cubana Mijain Lopez Nunez, che all'epoca aveva 38 anni, è diventato solo il secondo lottatore nella storia a vincere la quarta medaglia d'oro Olimpica.