Programma volontari · Parigi 2024: annunciate tempistiche e procedura di candidatura

"Il volto, l'anima, il cuore e il sorriso dei Giochi: questo è ciò che sono".

Queste sono le parole usate dal presidente di Parigi 2024 Tony Estanguet per descrivere l'importanza dei volontari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici. In meno di due anni, oltre 45.000 volontari provenienti da tutto il mondo parteciperanno ai Giochi nella capitale francese, svolgendo un ruolo fondamentale nell'organizzazione della più grande competizione sportiva al mondo e supportando milioni di spettatori, 15.000 atleti e 20.000 membri dei media.

La piattaforma di candidatura apre nel marzo 2023.

"Senza i volontari, i Giochi non avrebbero lo stesso sapore", ha dichiarato Estanguet. "Grazie all'impegno, all'entusiasmo e all'energia dei volontari, i Giochi ci lasciano ricordi indimenticabili, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano... Insieme, organizziamo Giochi unici".

Scopri tutto quello che c'è da sapere sul programma volontari e le testimonianze delle persone che hanno preso parte ai progetto di volontariato delle precedenti edizioni dei Giochi.

Quali sono le tempistiche per la candidatura al programma volontari?

Adesso : per tutte le informazioni sul programma volontari prima del processo di candidatura, visita il sito https://www.paris2024.org/en/volunteers/

: per tutte le informazioni sul programma volontari prima del processo di candidatura, visita il sito https://www.paris2024.org/en/volunteers/ Gennaio 2023 : inizio della campagna di reclutamento, sia in Francia che all'estero

: inizio della campagna di reclutamento, sia in Francia che all'estero Marzo 2023 : lancio della piattaforma per i volontari e inizio del processo di candidatura

: lancio della piattaforma per i volontari e inizio del processo di candidatura TBC 2023 : termine del periodo per la candidatura

: termine del periodo per la candidatura Da settembre 2023: i candidati vengono informati dell'assegnazione o meno di una missione di volontariato.

"Ancora oggi mi metto la mia uniforme da volontario e le persone sono entusiaste quando la vedono e mi chiedono dei Giochi. È stata un'esperienza appagante, che mi ha permesso l'incontro con nuove persone, di apprendere sull'organizzazione di un grande evento, la gestione delle differenze e la consapevolezza di quanto sia importante l'accessibilità. Sono orgoglioso di far parte della famiglia Olimpica" - Pedro Campany, volontario a Rio 2016

Come candidarsi al programma volontari?

A marzo 2023, i candidati dovranno collegarsi alla piattaforma volontari e dimostrare di soddisfare i requisiti di idoneità, tra cui età, lingue parlate e disponibilità.

Dovranno inoltre rispondere a domande relative alla loro identità, alla motivazione della candidatura, alle competenze e ai luoghi di volontariato preferiti, oltre a leggere e accettare la Carta del Volontariato per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

"Eravamo circa 10.000 volontari per la Cerimonia di Apertura di Londra 2012 e mi farà sempre sorridere il fatto che non sia trapelato alcun dettaglio nonostante l'immensa curiosità, soprattutto da parte dei giornali nazionali, su come il Regno Unito si sarebbe mostrato al mondo. Oltre 900 milioni di persone in tutto il mondo hanno assistito alla Cerimonia e 80.000 erano allo stadio, compresa la Regina. Doveva essere per forza un grande show!" - Jo Gunston, ballerina volontaria a Londra 2012

Jo Gunston (seconda a sinistra) è stata una ballerina volontaria nella cerimonia di Apertura di Londra 2012

Dove si svolgeranno le missioni di volontariato?

Le missioni di volontariato si svolgeranno in oltre 40 sedi olimpiche, tra cui Parigi e l'Île-de-France (regione parigina), Marsiglia, Lille, Nizza, Lione, Saint-Etienne, Nantes, Bordeaux, Châteauroux e Tahiti.

Altre missioni si svolgeranno anche in alcune sedi chiave dei Giochi, come il Media Centre, il Villaggio degli Atleti, le strutture di allenamento, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti.

"Quello che mi porto dentro da quella esperienza è speciale. Sono stati 15 giorni impressionanti. Ci tornerei ad occhi chiusi. Abbiamo legato con gente che arrivava da fuori dalla Catalogna e della Spagna. Non dimenticherò mai l'allegria dei para-atleti anche nei momenti più complicati... è stato bellissimo per tutti. L'atmosfera era incredibile!". - Genoveva de Zeidt Soria, volontaria a Barcellona 1992

Quali sono i requisiti per diventare volontari e volontarie ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024?

Volontarie e volontari dovranno avere 18 anni compiuti entro il 1° gennaio 2024 e parlare francese o inglese. Le missioni dureranno almeno dieci giorni e si svolgeranno tra luglio e settembre 2024.

I volontari possono essere cittadini di qualsiasi Paese del mondo.

"Essere volontaria alle Olimpiadi è stata una delle esperienze più belle che abbia mai vissuto. Guardare le Olimpiadi dall'interno, essere parte di ciò che accade dietro le quinte, vedere da vicino come sono organizzati [i Giochi], la preparazione, l'emozione degli atleti... è incredibile. Il sentimento Olimpico si impossessa della città, le barriere tra i paesi cadono. Tutti sono emozionati perché c'è un obiettivo comune: i Giochi Olimpici!". - Taciane Capelari, volontaria a Rio 2016

Quali sono le missioni dei volontari?

Saranno assegnati tre tipi di missioni.

La prima è incentrata sull'offrire un'esperienza di qualità ai partecipanti ai Giochi, compresi gli spettatori, gli atleti, le delegazioni sportive e i giornalisti. I volontari li accoglieranno, li guideranno, li informeranno, li trasporteranno e li assisteranno durante il periodo di missione.

Il secondo è incentrato sulle performance sportive. Questi volontari sosterranno gli atleti nell'area di gara aiutandoli a montare i blocchi di partenza, a prendersi cura degli effetti personali dei nuotatori, a recuperare le palline da tennis e altro ancora. Aiuteranno anche a svolgere compiti come la misurazione dei tempi e delle statistiche e a supportare il personale medico nel villaggio degli atleti e nelle aree di gara/allenamento.

Infine, ci sono le missioni incentrate sull'organizzazione, con compiti che possono includere l'assistenza al processo di accreditamento o la distribuzione e l'installazione delle attrezzature.

"Grazie all'esperienza da volontaria, ho conosciuto molte persone nuove e ho fatto esperienze preziose. Siamo stati molto vicini agli atleti e agli allenatori della sede di canoa sprint a cui ero stato assegnata come volontaria. Non dimenticherò mai la comunicazione con loro, il tempo trascorso con gli altri membri dello staff, che sono stati molto calorosi, e anche la condivisione dei momenti sotto il sole cocente e la pioggia torrenziale con tutti i protagonisti. Sono grata per tutte queste esperienze. Arigato". - Kitagawa Yuki, volontario a Tokyo 2020

Kitagawa Yuki (in basso a sinistra), volontaria a Tokyo 2020 Foto di Kitagawa Yuki

"Mi è sembrato di far parte della storia, condividendo questo momento con il mio paese e anche con gli atleti" - Tiago de Souza, volontario a Rio 2016

I Giochi di Parigi 2024

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 si svolgeranno tra il 26 luglio e l'11 agosto 2024 e i Giochi Paralimpici di Parigi 2024 tra il 28 agosto e l'8 settembre 2024. Sono attesi circa 15.000 atleti.

Milioni di spettatori si riuniranno in oltre 40 sedi di gara per assistere in prima persona a un evento sportivo unico.

"Ho imparato cosa significa far parte di un mega evento a livello mondiale, un'occasione unica che mi ha aperto tante opportunità. Ho conosciuto persone da tutto il mondo e questo mi ha permesso di crescere molto professionalmente e personalmente" - Cristina Dominghini, volontaria a Rio 2016