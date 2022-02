Parallelo a squadre miste: l'Italia va a caccia dell'ultima medaglia in programma nello sci alpino a Beijing 2022

Italia a caccia del podio nell'evento a squadre dello sci alpino

Saranno Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer a comporre il team azzurro nel parallelo a squadre miste, ultima gara in ordine di tempo presente all'interno del calendario Olimpico di Beijing 2022 per quanto riguarda lo sci alpino.

La spedizione azzurra ha finora raccolto 4 medaglie, ma nessun oro. Gli italiani sono quindi motivati a provare il colpaccio in una gara inserita nel programma a cinque cerchi per la seconda rassegna consecutiva.

A conquistare l'oro a PyeongChang 2018 fu la Svizzera. La formazione elvetica è stata finora l'assoluta protagonista sulla neve in questa kermesse Olimpica, con 9 medaglie conquistate di cui 5 d'oro. Risultati fenomenali per una nazionale che vuole difendere il titolo Olimpico della specialità e andare in doppia cifra di podi nello sci alpino prima dello spegnimento del braciere Olimpico.

Alle spalle dei rossocrociati si piazzarono Austria, argento, e Norvegia, bronzo.

Quello previsto per sabato è un evento dal pronostico aperto, in un format in cui tutto può succedere.

LEGGI ANCHE: Federica Brignone: "Due medaglie è fantastico, ci ho creduto e sono stata premiata".

Come funziona lo slalom parallelo a squadre miste Olimpico a Beijing 2022

Lo slalom parallelo a squadre miste sta lentamente diventando una tradizione degli sport invernali. È entrato nel programma dei Campionati del Mondo da un decennio e ha fatto il suo debutto Olimpico a PyeongChang 2018.

Il formato è lo stesso degli ultimi Giochi Invernali, con le 16 migliori squadre di sci alpino che si affrontano in turni a eliminazione diretta. L'evento inizia con gli ottavi di finale, seguito da quarti, semifinali e finale.

Ogni squadra può includere fino a sei sciatori e durante ogni turno. Quattro sciatori di ogni paese (due uomini e due donne) ne affrontano altrettanti di un'altra nazione. Come nelle altre gare di slalom parallelo, due avversari sciano contemporaneamente su due percorsi identici, che si trovano uno accanto all'altro lungo la pista. Il vincitore di ogni sfida conquista un punto per la sua squadra. Se entrambi gli atleti cadono o saltano una porta, chi arriva più lontano si prende il punto.

La squadra con più punti dopo le 4 gare vince. Se il punteggio è 2-2, vince quella con il miglior tempo complessivo.

LEGGI ANCHE: Tutto quello che bisogna sapere sullo slalom parallelo a squadre di Beijing 2022.

Federica Brignone: "Siamo una squadra forte"

Le dichiarazioni della valdostana a poche ore dall'evento.

"Non vedo l'ora di chiudere con questa gara, che in Coppa del Mondo a livello individuale non mi ha mai entusiasmato. Nel format a squadre, però, è molto bella. Siamo molto competitivi, ce la possiamo giocare con tutti. Siamo una formazione omogenea che può dare fastidio a chiunque. Cercherò di dare il massimo per vincere anche una medaglia di squadra".

LEGGI ANCHE: Gigante femminile, trionfa Hector davanti a una splendida Brignone.

Sci alpino alle Olimpiadi: il calendario dello slalom parallelo a squadre miste

Sede: Centro Nazionale di Sci Alpino di Yanqing

Gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Sabato 19 febbraio

11:00 Ottavi di finale

11:47 Quarti di finale

12:14 Semifinali

12:37 Finale per il bronzo

12:46 Finale per l'oro

LEGGI ANCHE: Beijing 2022, ancora Svizzera nella combinata femminile. Oro Gisin su Holdener e super bronzo Italia con Brignone.