Paralimpiadi Invernali, giorno 8: cosa è successo, i momenti memorabili e l'atleta del giorno di Beijing 2022. Romele bronzo nel fondo!

Nel para sci alpino fa scalpore l'impresa delle sorelle Aigner, che nel vision impaired centrano una splendida doppietta. L'oro va a Veronika Aigner che vince col tempo di 1:31.53 dopo aver dominato entrambe le manche. Alle sue spalle la sorella Barbara Aigner (attardata di 1.71), col bronzo al collo della slovacca Alexandra Rexova (a 4.78).

Per Veronika è il secondo oro a Pechino 2022 dopo quello vinto nel gigante di ieri, con la sorella Barbara che era giunta terza.

Anche la svedese Ebba Aarsjoe mette a segno una fantastica doppietta, dominando lo slalom standing.

Nel fondo, invece, l'americana Oksana Masters (argento sitting distanza media) centra la sua sesta medaglia a questi Giochi Paralimpici, ma è Brian McKeever l'eroe del giorno, avendo vinto la sua 16ma medaglia Paralimpica Invernale eguagliando il record del tedesco Gerd Schoenfelder. Applausi all'azzurro Giuseppe Romele che vince il bronzo nella distanza media sitting, regalando all'Italia la sesta medaglia ai Giochi.

Grande gioia infine per la Cina, che vince l'oro nel curling in carrozzina battendo la Svezia senza patemi.

Momento del giorno

La saga della famiglia di campioni austriaci degli Aigner non è ancora finita. Ed è ancora Veronika a strappare l'oro nello slalom vision impaired guidata dalla sorella Elisabeth, ma immaginate la felicità dopo aver saputo che l'altra sorella in gara, Barbara, ha fatto anche meglio di ieri, migliorando il bronzo vinto nel gigante.

E così Beijing 2022 per la famiglia Aigner si chiude con una fantastica doppietta, in attesa di vedere se il fratello Johannes domani vincerà un altro oro nello slalom maschile vision impaired dopo quelli già vinti in gigante e discesa (con un argento in super combinata e un bronzo in super-g).

"È molto bello e siamo così felici che abbiamo ottenuto una seconda medaglia d'oro e che mia sorella Barbara (AIGNER, AUT) ha vinto una medaglia d'argento", ha detto all'arrivo Veronika Aigner.

Atleta del giorno

Semplicemente una leggenda vivente il 42enne canadese Brian McKeever, che con l'oro vinto oggi nella distanza media vision impaired, eguaglia il tedesco Schoenfelder al comando della classifica dei Paratleti Invernali più medagliati di sempre con 16 ori. Ovviamente il nordamericano ha vinto in precedenza sia la distanza lunga che lo sprint, come sempre guidato dal fido Graham Nishikawa sin dai tempi di Salt Lake 2002, non ha avuto problemi a dominare la scena.

Per McKeever sono state le ultime medaglie Paralimpiche, vista l'intenzione di ritirarsi dopo Beijing 2022, ma domani ha ancora la chance di battere il record assoluto di ori nella staffetta mista.

Da non perdere, domani

Domani, ultimo giorno di questi spettacolari Giochi Paralimpici di Beijing 2022, l'Italia sogna altre medaglie con Giacomo Jack Bertagnolli, tra i favoriti nello slalom maschile visioni impaired.

Da seguire, anche, nel fondo l'assalto al record assoluto di ori Paralimpici invernali di Brian McKeever che, qualora dovesse vincere con la staffetta mista canadese, centrerebbe il 17mo metallo pregiato di una carriera irripetibile.

Infine, da non perdere l'ennesimo capitolo della sfida tra Usa e Canada, immancabilmente finalisti nel para ice hockey e che daranno vita a una battaglia spettacolare sul ghiaccio dello Stadio Nazionale indoor.

Super Romele a medaglia nel fondo, distanza media

La quinta medaglia della spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Pechino 2022 arriva da Giuseppe Romele, che centra un fantastico bronzo nella distanza media - sitting, dietro ai due favoriti padroni di casa.

L'azzurro ha avuto la meglio sul canadese Collin Cameron battendolo di 5.3 secondi, al termine di un duello serrato e porta a casa la sua prima medaglia ai Giochi dopo il 5 posto nella distanza lunga e il 7mo nello sprint.

Ecco le parole di Giuseppe Romele, bronzo sci di fondo, distanza media sitting:

Sul vincere la sua prima medaglia Paralimpica:

"Finalmente. È stato un sogno segreto per me che ho nascosto per molti anni. Gareggiando nel nuoto ho anche sognato di entrare nei Giochi Paralimpici e sognato di ottenere una medaglia.

"Oggi è arrivata e questo è un grande punto di partenza".

"Gli atleti cinesi che si sono presentati qui hanno mostrato un livello diverso. Quest'anno ci sono state molte gare, non ho partecipato solo alle Paralimpiadi, ma a due gare di Coppa del mondo e ai Campionati mondiali".

"Da un punto di vista fisiologico, affrontare tutte queste gare è stato molto duro".

Ebba Aarsjoe (SWE) festeggia l'oro nello slalom standing alle Paralimpiadi Invernali di Beijing 2022. Foto di 2022 Getty Images

Le medaglie del giorno

Gare femminili

Sci di fondo Paralimpico - Media distanza TL sitting

Oro: YANG Hongqiong (CHN)

Argento: Oksana MASTERS (USA)

Bronzo: Ma Jing (CHN)

Sci di fondo Paralimpico - Media distanza TL standing

Oro: Oleksandra KONONOVA (UKR)

Argento: Natalie WILKIE (CAN)

Bronzo: Iryna BUI (UKR)

Sci di fondo Paralimpico - Media distanza TL vision impaired

Oro: Linn KAZMAIER (GER)

Argento: WANG Yue (CHN)

Bronzo: Carina EDLINGER (AUT)

Sci alpino Paralimpico - Slalom vision impaired

Oro: Veronika AIGNER (AUT)

Argento: Barbara AIGNER (AUT)

Bronzo: Alexandra RESKOVA (SVK)

Sci alpino Paralimpico - Slalom standing

Oro: Ebba AARSJOE (SWE)

Argento: ZHANG Mengqiu (CHN)

Bronzo: Anna-Maria RIEDER (GER)

Sci alpino Paralimpico - Slalom sitting

Oro: Anna-Lena FORSTER (GER)

Argento: ZHANG Wenjing (CHN)

Bronzo: LIU Sitong (CHN)

Gare maschili

Sci di fondo Paralimpico - Media distanza TL sitting

Oro: MAO Zhongwu (CHN)

Argento: ZHENG Peng (CHN)

Bronzo: ROMELE Giuseppe (ITA)

Sci di fondo Paralimpico - Media distanza TL standing

Oro: WANG Chenyang (CHN)

Argento: Benjamin DAVIET (FRA)

Bronzo: CAI Jiayun (CHN)

Sci di fondo Paralimpico - Media distanza TL vision impaired

Oro: Brian MCKEEVER (CAN)

Argento: Zebastian MODIN (SWE)

Bronzo: Dmytro SUIARKO (UKR)

Eventi misti

Para Ice hockey - gara per il bronzo

Cina-Corea del Sud

Curling in carrozzina - gara per l'oro