Paralimpiadi Invernali, giorno 5: cosa è successo, i momenti memorabili e l'atleta del giorno di Beijing 2022

Sci di fondo: podi che si ripetono

La Sci di fondo sprint ha preso il centro della scena nel quinto giorno dei Giochi Paralimpici Invernali di Beijing 2022, dove sono si sono svolti 6 eventi medaglia.

La Repubblica Popolare Cinese ha fatto un inizio sorprendente alle finali, dominando sia le gare di sitting maschile che femminile.

Il podio maschile è stato una ripetizione dell'evento a lunga distanza di domenica (6 marzo), con Zheng Peng che ha guidato un'altra doppietta cinese. Ha condiviso il podio con il connazionale Mao Zhongwu al secondo posto, mentre il canadese Collin Cameron ha ottenuto il bronzo.

Anche la sprint femminile ha rappresentato una copia dell'evento di lunga distanza, con Yang Hongqiong vincitrice del suo secondo oro dei giochi. Ha avuto la meglio sulla stella statunitense Oksana Masters per guadagnare il gradino più alto. La connazionale Li Panpan ha completato il podio al terzo posto.

Nella gara standing maschile, il francese Benjamin Daviet ha conquistato la sua prima medaglia d'oro individuale di sci di fondo. Il tedesco Marco Maier e l'ucraino Grygorii Vovchynskyi sono stati coinvolti in una feroce battaglia per l'argento, con il primo che è arrivato secondo dietro Daviet.

L'asso canadese Natalie Wilkie ha rivendicato la doppietta d'oro, con i primi tre classificati che hanno finito nello stesso ordine dell'evento standing a lunga distanza. Wilkie ha superato una partenza lenta per riprendere le avversarie in testa e ha battuto la Campionessa del mondo norvegese in carica Vilde Nilsen, in uno sprint finale al cardiopalma. Nilsen ha dovuto accontentarsi di un altro argento, con Sydney Peterson degli Stati Uniti che è arrivata terza.

La sensazionale austriaca Carina Edlinger ha finalmente messo le mani sulla medaglia d'oro nella gara di sprint per non vedenti delle donne, realizzando un secondo giro dominante.

Ha ottenuto una comoda vittoria con un tempo di 3:49.6, finendo davanti all'ucraina Oksana Shyshkova (3:56.4) al secondo posto, con la tedesca Linn Kazmaier terza con 4:05.2.

Carina Edlinger: dalla paralisi al gradino più alto del podio

La quattro volte Campionessa del mondo Carina Edlinger ha superato problemi di salute seri durante la sua strada verso la medaglia d'oro Paralimpica inaugurale.

Edlinger non ha finito l'evento di lunga distanza e sembrava destinata a lasciare questi Giochi a mani vuote.

Quattro anni fa, si era presentata a PyeongChang 2018 come una delle favorite per la medaglia d'oro, ma ha dovuto accontentarsi di una bronzo nella gara di media distanza.

"Non riesco ancora a crederci. Quattro anni fa ho avuto problemi simili a quelli che ho avuto ora, con le mie gambe, e sono crollata più volte qui e proprio prima del viaggio per arrivare qui", ha detto Edlinger dopo la gara.

"È stata una situazione difficile perché pochi giorni fa ero completamente paralizzata sotto il collo, sdraiata sul pavimento della cabina di cera. Quello è stato uno dei punti più bassi che ho vissuto durante la mia vita sportiva".

La perseveranza di Edlinger alla fine ha pagato, arrivando così alla vittoria nell'evento sprint.

"È stato più che frustrante non concludere due gare perché sapevo cosa avrei potuto dare. Ma oggi, vincere l'oro in questo modo è davvero incredibile", ha detto.

Para ice hockey: niente da fare per l'Italia

L'Italia del para ice hockey esce di scena ai quarti di finale, perdendo 4-0 contro la Repubblica di Corea. Troppo fallosi gli azzurri, che rimangono molto spesso in inferiorità numerica a causa di diverse scorrettezze commesse sul ghiaccio.

La formazione tricolore si era qualificata come terza del girone dopo aver battuto la Slovacchia e perso contro Repubblica Ceca e Repubblica Popolare Cinese. Agli azzurri rimane ora da giocare la finalina di consolazione per il 5° - 6° posto.

10 marzo: Bertagnolli cerca l'oro nello slalom gigante

Dopo il trionfo in super-combinata e l'argento in super-g, Giacomo Bertagnolli va a caccia della terza medaglia Paralimpica di Pechino insieme alla sua guida Andrea Ravelli.

Il portabandiera azzurro vuole replicare il poker di podi già centrato a PyeongChang 2018.

Lo slalom gigante maschile va in scena domani, 10 marzo, dalle 9:30 alle 11:30 (ora cinese, +7 rispetto all'Italia) con la prima manche e dalla 13 alle 15 con la seconda.

LEGGI ANCHE: Paralimpiadi Invernali Beijing 2022: tutto ciò che devi sapere.

Le medaglie del giorno

Eventi femminili

Sci di fondo Paralimpico - Sprint sitting

Oro: Yang Hongqiong (CHN)

Argento: Oksana Masters (USA)

Bronzo: Li Panpan (CHN)

Sci di fondo Paralimpico - Sprint tecnica libera standing

Oro: Natalie Wilkie (CAN)

Argento: Vilde Nilsen (NOR)

Bronzo: Sydney Peterson (USA)

Sci di fondo Paralimpico - Sprint tecnica libera vision impaired

Oro: Carina Edlinger (AUT)

Argento: Oksana Shyshkova (UKR)

Bronzo: Linn Kazmaier (GER)

Eventi maschili

Sci di fondo Paralimpico - Sprint sitting

Oro: Zheng Peng (CHN)

Argento: Mao Zhongwu (CHN)

Bronzo: Collin Cameron (CAN)

Sci di fondo Paralimpico - Sprint tecnica libera standing

Oro: Benjamin Daviet (FRA)

Argento: Marco Maier (GER)

Bronzo: Grygorii Vovchynskyi (UKR)

Sci di fondo Paralimpico - Sprint tecnica libera vision impaired

Oro: Brian McKeever (CAN)

Argento: Jake Adicoff (USA)

Bronzo: Zebastian Modin (SWE)

LEGGI ANCHE: Paralimpiadi 2022: gli atleti italiani da tenere d'occhio per le medaglie a Beijing 2022.