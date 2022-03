Paralimpiadi Invernali di Beijing 2022: gli eventi da non perdere in programma il 12 e 13 marzo

Il fine settimana conclusivo delle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022 vedrà medaglie assegnate in più discipline, tra cui para sci alpino, para sci di fondo, para ice hockey e curling in carrozzina.

L'azione inizia con la distanza media maschile TL (tecnica libera) del fondo vision impaired, alle 10:00 CST di sabato 12 marzo e si conclude con la seconda manche della gara di slalom femminile sitting di domenica 13 marzo, dopo la quale inizieranno i festeggiamenti della Cerimonia di Chiusura, in serata.

Ecco gli eventi da non perdere del fine settimana:

Curling in carrozzina - La Repubblica Popolare Cinese saprà difendere l'oro Paralimpico sul ghiaccio di casa?

Il Canada ha vinto tre delle quattro medaglie d'oro Paralimpiche di wheelchair curling a disposizione da quando questo sport è stato aggiunto al programma Paralimpico, nel 2006.

Tuttavia la Cina, che ha vinto l'oro nell'evento alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, è Campione del mondo in carica nella competizione e senza dubbio potrà godere del fattore campo, sostenuta dal pubblico amico.

Wang Haitao è uno dei nomi di punta del torneo: il 32enne ha portato la Cina all'oro nelle Paralimpiadi Invernali del 2018, così come ai Campionati del mondo del 2019 e del 2021.

Riuscirà nell’impresa di prendersi il palcoscenico di casa?

La partita per la medaglia d'oro è prevista per le 14:35 CST.

Para hockey su ghiaccio - Gli Stati Uniti riusciranno a vincere quattro ori di fila?

Gli Stati Uniti sono i grandi favoriti per difendere il loro oro Paralimpico a Pechino e si sono presentati all'appuntamento come Campioni del mondo in carica.

Potrebbero affrontare i loro vicini canadesi nella lotta alla medaglia d'oro.

Il fischio d'inizio della finalissima è previsto alle 19:05 (ora italiana) di domenica 13 marzo.

Programma 12 marzo - Paralimpiadi Invernali 2022

Para sci alpino (in seguito alla riprogrammazione degli eventi)

08:30: Slalom donne vision impaired 1

A seguire: Slalom femminile standing 1

A seguire: Slalom femminile sitting 1

11:45: Slalom femminile Vision impaired Run 2 - EVENTO MEDAGLIA

A seguire Slalom femminile standing run 2 - EVENTO MEDAGLIA

A seguire: Slalom femminile sitting run 2 - EVENTO MEDAGLIA

Para sci di fondo

10:00: Tecnica libera maschile media distanza vision impaired - EVENTO MEDAGLIA

10:15: Media distanza maschile tecnica libera standing - EVENTO MEDAGLIA

11:20: Media distanza femminile tecnica libera vision impaired - EVENTO MEDAGLIA

11:35: Media distanza femminile tecnica libera standing - EVENTO MEDAGLIA

12:30: Media distanza maschile sitting - EVENTO MEDAGLIA

12:50: Media distanza femminile sitting - MEDAGLIA

Para ice hockey

20:05: Finale medaglia di bronzo - EVENTO MEDAGLIA

Curling in carrozzina

14:35: Finale medaglia d'oro - EVENTO MEDAGLIA

Programma 13 marzo - Paralimpiadi Invernali 2022

Para sci alpino (in seguito alla riprogrammazione degli eventi)

08:30: Slalom maschile vision impaired run 1

A seguire: Slalom maschile standing run 1

A seguire: Slalom uomini sitting 1

12:30: Slalom maschile Vision impaired Run 2 - EVENTO MEDAGLIA

A seguire: Slalom maschile standing run 2 - EVENTO MEDAGLIA

A seguire: Slalom maschile sitting run 2 - EVENTO MEDAGLIA

Para sci di fondo

10:00: Staffetta mista 4x2.5km - EVENTO MEDAGLIA

12:00: Zhangjiakou National Biathlon Centre Open 4x2.5km Relay - EVENTO MEDAGLIA

Para ice hockey