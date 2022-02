Pattinaggio di figura, Papadakis e Cizeron oro a Beijing 2022 nella Ice Dance. Quinta l'Italia con Fabbri e Guignard

II trionfo di Papadakis e Cizeron

Quattro anni dopo la delusione Olimpica di PyeongChang, il duo PAPADAKIS Gabriella/CIZERON Guillaume agguanta finalmente l'oro, riportando la Francia sul gradino più alto del podio Olimpico a distanza di vent'anni.

Al secondo posto si è classificata la coppia ROC SINITSINA Victoria/KATSALAPOV Nikita, mentre al terzo quella formata dagli statunitensi HUBBELL Madison/DONOHUE Zachary.

La coppia francese, quattro volte Campione del mondo, per vincere l'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, lunedì 14 febbraio, nel programma di danza libera ha stabilito un nuovo record mondiale, registrando un punteggio totale di 226,98 che gli ha permesso di vincere un titolo Olimpico atteso dopo l'incredibile argento di quattro anni fa.

Papadakis/Cizeron aveva già sbriciolato il proprio record del mondo nella danza ritmica sabato, registrando un 90.83 che gli aveva garantito un vantaggio di due punti prima della danza libera.

La lotta per il podio è stata molto combattuta, con Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov che hanno ottenuto il loro record stagionale, valido per l'argento con un punteggio totale di 220.51. Gli americani Madison Hubbell e Zachary Donohue hanno vinto il bronzo con 218.02.

Brillante prestazione della coppia italiana GUIGNARD Charlene/FABBRI Marco, che, settima dopo la danza ritmica, con una performance eccezionale (124.37) ha scalato la classifica terminando non lontana dal podio, al quinto posto finale col totale di 207.05.

Le dichiarazioni delle coppie medagliate nella danza su ghiaccio di Pechino 2022

Queste le parole di Papadakis e Cizeron a fine gara

Gabriella PAPADAKIS (FRA), sull'oro Olimpico: "Penso che non ci crediamo ancora. Onestamente sembra completamente irreale. Stavamo aspettando questo. Questa è la medaglia che volevamo. Il mio cervello non lo capisce (ride)".Sul lavoro che hanno svolto negli ultimi anni dopo aver preso l'argento nel 2018:"Abbiamo lavorato molto. Abbiamo costruito sulle ultime Olimpiadi. Abbiamo iniziato a vincere e tutto il resto e sapevamo che era possibile."Per anni questa è stata l'unica medaglia che volevamo e gli ultimi quattro anni erano solo per quel momento. Abbiamo lavorato molto ed è stato molto difficile."Ora siamo qui. Mi sembra di guardare un film sulla mia vita (ride)".

Guillaume CIZERON (FRA) - sulla loro performance:

"Onestamente, non ricordo molto (ride).

"Non so, è come se il tempo si fermasse. In un certo senso lo superi e poi è finito (ride)."Abbiamo solo contato sulla nostra fiducia, e abbiamo preso in prestito l'energia di tutti i nostri compagni di squadra e allenatori. Sono ricordi, è un contatto visivo che non dimenticherò mai".

Le dichiarazioni della coppia del ROC

Victoria SINITSINA (ROC) - argento: "Questo significa tutto. Questo (vincere una medaglia olimpica) è il sogno di ogni atleta, è qualcosa per cui lavoriamo tutta la vita. Sono molto orgogliosa di Nikita e di me stessa per aver raggiunto questo risultato".

Nikita KATSALAPOV (ROC) - argento:

"Ero assolutamente scioccato. Non potevo crederci. Ero così affamato, così concentrato. Mi sento come se avessi portato avanti tutte le mie migliori qualità per rendere questa performance di successo come è stato. Sono molto felice che sia successo come è successo e che abbiamo pattinato verso una medaglia olimpica".

Sul futuro:

"Questo sicuramente ci darà fiducia andando in competizioni future, ma, per ora, vogliamo solo vivere in questo momento un po' più a lungo e goderci la nostra medaglia d'argento".