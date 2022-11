La pallavolo fa parte del programma Olimpico da Tokyo 1964 ed è diventata uno degli sport di squadra più popolari ai Giochi Estivi.

A Parigi 2024, Francia e Stati Uniti cercheranno di difendere i loro titoli vinti, rispettivamente, nella categoria maschile e femminile.

Ma stelle come gli azzurri Paola Egonu e Simone Giannelli, il polacco Kamil Semeniuk e la brasiliana Gabi promettono di mettere in campo un spettacolo di classe e altrettanti bastoni tra le ruote per i vincitori uscenti, quando arriverà il momento di giocarsi l'alloro Olimpico all'Arena 1 di Parigi.

La competizione di pallavolo in programma a Parigi 2024 inizierà il 27 luglio con le prime partite dei gironi. La fase a eliminazione diretta inizierà il 5 agosto con i quarti di finale, mentre le semifinali si svolgeranno il 7 e l'8 agosto.

Le date degli incontri per le medaglie sono ancora in fase di definizione, ma gli appassionati di pallavolo possono già segnare in rosso le date del calendario per seguire gran parte delle partite.

Scoprite le date e il programma della pallavolo Olimpica di Parigi 2024 qui di seguito.

LEGGI ANCHE:Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione dellapallavoloper le prossime Olimpiadi.