Oyuna Uranchimeg: una nuova strada nel curling in carrozzina dopo l'incidente che le ha cambiato la vita

"Dico alla gente che questo è il Paese dove sono rinata", dice Oyuna Uranchimeg, atleta del curling in carrozzina del Team USA.

"Perché l'incidente mi ha portato in America con questa nuova vita, con questo nuovo percorso. È una cosa incredibile e che rende molto umili quella di essere in grado di rappresentare il Paese a questo livello".

Uranchimeg parla a Olympics.com ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

Vent'anni fa ha visitato gli Stati Uniti dalla Mongolia e la sua vita è cambiata per sempre.

"Appena dopo una settimana dal mio arrivo negli Stati Uniti, ho avuto un incidente d'auto e ho subito una lesione del midollo spinale che mi ha paralizzato dalla vita in giù. Ho dovuto usare una sedia a rotelle per il resto della mia vita".

"Quando succedono queste cose, ti deprimi, perdi la speranza per la tua vita o per il tuo futuro. E quando non vedi nessuna speranza per il tuo futuro, è difficile vivere.

"Quindi ero in quella fase poco dopo il mio infortunio e ci sono stati momenti in cui ho pensato al suicidio e cose del genere, pensando che la mia vita è finita".

Oyuna Uranchimeg: "Ho dovuto tirare avanti per i miei figli"

"Credo che anche questo faccia parte del processo di lutto", continua.

"Quando perdi qualcosa di grande nella tua vita - perché perdere metà delle funzioni del tuo corpo è enorme - non puoi muovere le gambe, non puoi sentire le gambe.

"Non solo: non puoi nemmeno andare in bagno come facevi normalmente. È un enorme cambiamento nella tua vita.

"Così, quando stavo attraversando le mie fasi di lutto, mi sentivo così. Ma lungo la strada, molte persone mi hanno aiutato ad uscire da quella situazione a vedere le cose sotto una luce diversa, dandomi un po' di speranza".

"Ho dovuto superarlo e non avevo scelta, specialmente quando hai dei figli. Quando sei un genitore, hai l'obbligo di crescere i tuoi figli e di essere lì per loro, giusto?

"E io avevo un figlio, quindi non potevo semplicemente dire 'Ok, questo è tutto, vado a morire e non mi interessa cosa succede a lui'. Non posso farlo".

"Non avevo fondamentalmente nessuna opzione o scelta se non quella di essere un genitore e di continuare a crescerlo, quindi credo che questo mi abbia aiutato a superarlo, a ignorare il mio dolore e ad andare avanti".

"Quando accadono cose tragiche, la maggior parte delle persone che vedono questo, pensano 'OK, come può quella persona passare attraverso tutto questo? Se fossi nei suoi panni o nei suoi panni, non sarei in grado di sopravvivere o di farcela o di gestirla così bene come quella persona'. Ma quando ci stai passando davvero, non hai altra scelta che passarci attraverso perché non c'è altra scelta. Immagino che l'unica altra scelta sarebbe arrendersi e morire".

"Soprattutto quando i tuoi figli sono piccoli e quando hanno più bisogno di te. È stata la cosa più difficile per me essere lontano da loro quando hanno bisogno di te. Penso che anche mio figlio abbia sofferto molto".

"Tendo a piangere ogni volta che parlo di quei momenti", dice mentre le lacrime iniziano a scorrere, "perché il mio povero bambino, di soli sei anni, non era mai stato lontano da mamma e papà".

"Gli mancavo ogni singolo giorno, quindi era davvero difficile".

"Entrambi i miei figli sono estremamente orgogliosi"

Ora i suoi figli sono orgogliosi di vedere la mamma competere alle Paralimpiadi di Pechino 2022 rappresentando gli Stati Uniti, anche se ha iniziato a giocare a curling solo 6 anni fa.

"Mio figlio proprio ieri stava guardando la partita Stati Uniti contro Norvegia con i suoi colleghi, con i suoi colleghi, e stavano tipo urlando e gridando allo schermo perché era una sfida piuttosto intensa.

"Entrambi sono estremamente orgogliosi di me. Una cosa è che come genitore vorrei essere un esempio per i miei figli: cosa significa avere un obiettivo e cosa ci vuole per andare dietro al tuo obiettivo e per realizzarlo

"Spero che i miei figli mi vedano mentre raggiungo questo obiettivo e che lo accettino. E poi, qualunque sia l'obiettivo della vita che hanno, anche loro faranno la stessa cosa e andranno dietro a ciò che vogliono e lo porteranno avanti".

"Infatti, mia figlia si sta preparando per l'MCAT per andare alla scuola di medicina. Spero che raggiunga quel traguardo e spero di ispirarla a perseguire il suo obiettivo e ad andare avanti senza arrendersi".

Come un brunch ha portato Oyuna Uranchimeg alle Paralimpiadi

Come è entrato il curling in carrozzina nella sua vita?

"Fino a 6 anni fa, non avevo davvero idea del curling, quindi l'unica volta che ho sentito o visto il curling era in TV durante le Olimpiadi. Sai, giri il canale e ci sono persone che fanno scorrere una pietra e qualcuno sembra pulirls e io non avevo idea di cosa fosse".

"In realtà avevo un amico che era un club di curling nella zona di Twin Cities e parlava di questo sport, ma non ci facevo molto caso. Poi quell'amico un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che aveva una sorpresa per me e voleva che incontrassi alcune persone".

"Così mi sono presentato perché ha detto che potevamo pranzare o fare un brunch e ho detto, OK, andiamo a mangiare! Questo mi ha portato a incontrare la squadra nazionale e poi gli allenatori della squadra quando avevano il campo di allenamento a Blaine, Minnesota, solo 6 anni fa".

"Non avevo mai pensato di essere un atleta fino a quel momento. Ho avuto una vita normale, lavorando a tempo pieno e preoccupandomi delle mie bollette e assicurandomi che i miei figli fossero fuori dai guai... una vita molto tipica".

"È stata una bella sorpresa, credo, che ha cambiato la mia vita da quel momento in poi".

"Continua a sembrare irreale per me"

Pochi anni dopo Oyuna era su un aereo per le Paralimpiadi.

"Era in un certo senso un po' surreale, come se fossi effettivamente qui, circondata da tutti questi grandi atleti e non solo la mia squadra".

"Tra loro anche persone che avevano raggiunto così tanto nella loro carriera sportiva come diverse medaglie d'oro e le medaglie d'argento".

"La squadra di para ice hockey, lo sci nordico e lo sci alpino e poi tutti quegli atleti. Era semplicemente incredibile. Tipo, sono davvero seduta tra questa folla? È semplicemente surreale, sapete?"

"Voglio dire, ero una assistente amministrativo seduta in ufficio e solo per aiutare le altre persone, quindi non mi sarei mai immaginata di essere chiamata un'atleta e di rappresentare effettivamente il paese.

"Mi sembra ancora un po' irreale, sì, è pazzesco... Non so cosa ho fatto nella mia vita precedente per meritare questo, devo aver salvato il Paese per essere premiato con una tale opportunità! Quindi. Sì, è incredibile, davvero".

Oyuna Uranchimeg: "Orgogliosa di quello che ho ottenuto"

"Non sono davvero super competitiva, ma mi piace fare del mio meglio", continua.

"Ma sono anche un po' perfezionista e, quando faccio qualcosa, voglio che sia fatto alla perfezione. Quindi forse è per questo che il curling si adatta alla mia personalità in un certo senso".

"Quando ti alleni, vuoi perfezionare quel tiro, giusto? Penso che fondamentalmente sei un po' in competizione con te stesso e, nel mio caso, sto cercando di battere me stessa da ieri".

"Voglio migliorare sempre di più. Tiro perfetto, routine perfetta... Credo che sia un po' come fanno le persone OCD. Credo di avere un po' di tendenze OCD, e a volte si diventa ossessionati dal rendere le cose perfette.

"Credo quindi che sia per questo che mi alleno molto duramente e voglio solo migliorare le abilità di cui hai bisogno".

Uranchimeg punta a scrivere una nuova pagina di storia Paralimpica vincendo la prima medaglia di curling del Team USA ai Giochi Paralimpici di Pechino, ma anche se non dovesse raggiungere questo obiettivo, sa di aver fatto molta strada.

"Anche se tornassimo indietro senza alcuna medaglia sarei ancora molto orgogliosa di ciò che ho realizzato finora con l'esperienza che ho avuto qui".

E lei ha già un occhio alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dove debutterà il doppio misto in carrozzina.

Oyuna Uranchimeg è solo all'inizio.