Richarlison, Kouyaté, Ginter, i calciatori protagonisti della serie di Olympic Channel "World at their Feet" in vista dei Mondiali di Qatar 2022

Una nuova serie lanciata da Olympic Channel vuole raccontare la mentalità di undici grandi calciatori in vista della Coppa del Mondo FIFA di Qatar 2022.

Il torneo maschile più importante del calcio d'élite arriva nel bel mezzo della stagione di molti dei campionati più popolari del pianeta. Come si sentono le stelle prima della rassegna iridata? Che impatto ha avuto la partecipazione alle Olimpiadi sulle loro carriere e come sono riusciti a diventare tra i migliori talenti e alteti di successo in questo sport?

Ogni episodio vi porterà dietro le quinte della vita di alcuni giocatori cresciuti in Germania, Polonia, Giappone, Iran, Brasile e non solo. Entreremo nelle loro case e visiteremo i posti dove sono nati, ascoltando le testimonianze di amici, familiari e allenatori sulla loro formazione, sulle motivazioni e sui momenti più importanti del loro cammino verso la gloria.

La serie originale di Olympic Channel "World at their Feet" è stata lanciata lunedì 14 novembre, con il primo episodio che vede protagonista il brasiliano Richarlison, medaglia d'oro Olimpica. È disponibile gratuitamente su Olympics.com qui.

Richarlison è il primo grande calciatore protagonista della nuova serie

Nel primo episodio della serie di 11 puntate, l'attaccante del Brasile e del Tottenham Richarlison parla del compagno di squadra "burlone" Neymar, dei "Canarinhos" che vede come favoriti per vincere la Coppa del Mondo, ci svela se lo vedremo difendere il titolo Olimpico a Parigi 2024, e ci rivela il "suo" calciatore preferito di tutti i tempi.

Oltre a Richarlison, tra i protagonisti della serie di Olympic Channel ci sono il portiere spagnolo Unai Simon, la stella del Senegal Cheikhou Kouyaté e il giapponese Kaoru Mitoma,

Undici calciatori in rampa di lancio verso la consacrazione definitiva hanno preso parte a questa serie che presenterà interviste esclusive, filmati dietro le quinte e tanto calcio giocato.

Molti di loro saranno titolari nelle rispettive nazionali alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, il più grande torneo di calcio.

Ecco l'elenco completo dei giocatori protagonisti della serie di Olympic Channel "World At Their Feet":

Tieni d'occhio i nostri canali social @Olympics per trailer e altri contenuti prima e durante la Coppa del Mondo.