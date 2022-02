Arianna Fontana vuole il podio nei 1500 metri di short track: "Ho ancora fame"

La superstar azzurra vuole il terzo sigillo in questa Olimpiade

Arianna Fontana non si accontenta e rilancia.

Dopo la caduta con annessa squalifica durante la finale dei 1000 metri, vinta poi dalla rivale olandese Suzanne Schulting, la 10 volte medagliata Olimpica italiana non si vuole fermare. Alle Olimpiadi di Beijing 2022, la portabandiera italiana a PyeongChang 2018 ha già saputo mettere in bacheca un argento nella staffetta mista e un fantastico oro nei 500 metri con il quale ha bissato il risultato centrato 4 anni fa nella precedente edizione a cinque cerchi.

La saetta lombarda ha commentato così la sua ultima gara sul suo profilo Instagram: "1000 metri di forza, di testa di cuore. Ho corso i migliori 1000 metri della mia carrera e non potrei essere più felice per come ho gareggiato. Ho preso le decisioni giuste, al momento giusto, ho seguito il mio istinto e le gambe mi hanno spinto fino in finale, fino a quasi raggiungere un'altra medaglia. Ma come in molti mi hanno detto, purtroppo non possiamo controllare le azioni dei nostri avversari. Bisogna accettare critiche e verdetti, giusti o sbagliati che siano, perché anche questo fa parte dello sport. Si va a nanna ora. Non è più tempo per pensare a ciò che è successo. Mancano due giorni di gare e ho ancora fame".

Fontana cercherà quindi un podio nei 1500 metri in programma mercoledì 16 febbraio a partire dalle 19.30 cinesi (12.30 italiane), giorno nel quale la squadra maschile tenterà l'assalto al podio nella staffetta.

Una distanza, i 1500 metri, nella quale la Campionessa di Bormio arrivò settima nella scorsa rassegna a cinque cerchi e terza a Sochi 2014. In carriera è andata a podio in tutte e 5 le Olimpiadi alle quali abbia partecipato, a partire da Torino 2006 quando aveva solamente 15 anni.

"A Torino ero una bambina che non si rendeva molto conto di quello che stava accadendo attorno a sé - queste le sue dichiarazioni rilasciate attraverso i canali ufficiale del Coni -. Ho iniziato a realizzare solamente quando sono tornata a casa con il mio paese in festa. A Vancouver ero alla ricerca della medaglia individuale ed ero convinta per questo. Avevo lavorato su una nuova partenza nei 500 metri e ci sono riuscita. A Sochi pensavo potesse essere la mia ultima Olimpiade, perché volevo prendermi l'oro nei 500 metri e poi mettere su famiglia e fare tutt'altro. In finale sono però caduta dopo mezzo giro ed è sfumato tutto in pochi secondi. È questo che mi ha spinto a tornare a PyeongChang, iniziando a lavorare con Anthony (Lobello, marito e allenatore n.d.r.). Mi ha mostrato una nuova me, un nuovo livello di atleta. Questo mi ha incuriosito per capire quale livello potessi raggiungere. Oggi, a Pechino, siamo qui a scoprirlo".

Ecco infine le parole della 31enne dopo la vittoria nella finale B della staffetta, che non ha comunque portato a una medaglia per la nazionale tricolore:

"Tra tutte ci siamo dette che se ci avessero squalificato un’altra volta avremmo scatenato una rivolta (ride, n.d.r.), Nel momento clou con la statunitense, io stavo già frenando quando ho visto lei che chiudeva. Più di cosi non potevo fare e, se ci davano una squalifica, davvero non ci stava e non ci voleva. Per fortuna oggi la ragione è andata a noi e abbiamo vinto la nostra finale B".

Il calendario gare dello short track alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede di gara: Stadio indoor della Capitale

(Orari cinesi, +7 rispetto all'Italia)

16 febbraio

19:30 - Donne 1500m - Quarti di finale

20:15 - Donne 1500m - Semifinali

20:32 - Uomini 5000m Staffetta - Finale B

20:44 - Uomini 5000m Staffetta - Finale A

21:11 - Donne 1500m - Finale B

21:18 - Donne 1500m - Finale A

